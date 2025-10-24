Актуальна ціна MiL.k сьогодні становить 0.1004 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MLK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MLK на MEXC вже зараз.Актуальна ціна MiL.k сьогодні становить 0.1004 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MLK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MLK на MEXC вже зараз.

Логотип MiL.k

Курс MiL.k (MLK)

Актуальна ціна 1 MLK до USD:

$0,1007
$0,1007$0,1007
+0,09%1D
USD
Графік ціни MiL.k (MLK) в реальному часі
Інформація щодо ціни MiL.k (MLK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0977
$ 0,0977$ 0,0977
Мін. за 24 год
$ 0,1015
$ 0,1015$ 0,1015
Макс. за 24 год

$ 0,0977
$ 0,0977$ 0,0977

$ 0,1015
$ 0,1015$ 0,1015

$ 4,33902357
$ 4,33902357$ 4,33902357

$ 0,10089465963392259
$ 0,10089465963392259$ 0,10089465963392259

-0,10%

+0,09%

-7,56%

-7,56%

Актуальна ціна MiL.k (MLK) становить $ 0,1004. За останні 24 години MLK торгувався між мінімумом у $ 0,0977 і максимумом у $ 0,1015, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MLK становить $ 4,33902357, тоді як його історичний мінімум — $ 0,10089465963392259.

Що стосується короткострокових результатів, то MLK змінився на -0,10% за останню годину, +0,09% за 24 години та на -7,56% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MiL.k (MLK)

No.483

$ 50,67M
$ 50,67M$ 50,67M

$ 54,15K
$ 54,15K$ 54,15K

$ 99,02M
$ 99,02M$ 99,02M

504,65M
504,65M 504,65M

986 245 419
986 245 419 986 245 419

986 245 419
986 245 419 986 245 419

51,16%

ARB

Поточна ринкова капіталізація MiL.k — $ 50,67M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 54,15K. Циркуляційна пропозиція MLK — 504,65M, зі загальною пропозицією 986245419. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 99,02M.

Історія ціни MiL.k (MLK) у USD

Відстежуйте зміни ціни на MiL.k за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0000905+0,09%
30 днів$ -0,0303-23,19%
60 днів$ -0,0536-34,81%
90 днів$ +0,0504+100,80%
Зміна ціни MiL.k сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MLK на $ +0,0000905 (+0,09%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни MiL.k за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0303 (-23,19%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни MiL.k за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MLK змінився на $ -0,0536 (-34,81%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни MiL.k за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0504 (+100,80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для MiL.k (MLK)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни MiL.k зараз.

Що таке MiL.k (MLK)

Проєкт MiL.k доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями MiL.k. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу MLK, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про MiL.k у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі MiL.k безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни MiL.k (USD)

Скільки коштуватиме MiL.k (MLK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів MiL.k (MLK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо MiL.k.

Перегляньте прогноз ціни MiL.k вже зараз!

Токеноміка MiL.k (MLK)

Розуміння токеноміки MiL.k (MLK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MLK зараз!

Як купити MiL.k (MLK)

Шукаєте як купити MiL.k? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати MiL.k на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

MLK до місцевих валют

1 MiL.k (MLK) до VND
2 642,026
1 MiL.k (MLK) до AUD
A$0,153612
1 MiL.k (MLK) до GBP
0,0753
1 MiL.k (MLK) до EUR
0,086344
1 MiL.k (MLK) до USD
$0,1004
1 MiL.k (MLK) до MYR
RM0,423688
1 MiL.k (MLK) до TRY
4,22182
1 MiL.k (MLK) до JPY
¥15,2608
1 MiL.k (MLK) до ARS
ARS$148,960468
1 MiL.k (MLK) до RUB
8,174568
1 MiL.k (MLK) до INR
8,817128
1 MiL.k (MLK) до IDR
Rp1 673,332664
1 MiL.k (MLK) до PHP
5,885448
1 MiL.k (MLK) до EGP
￡E.4,777032
1 MiL.k (MLK) до BRL
R$0,540152
1 MiL.k (MLK) до CAD
C$0,14056
1 MiL.k (MLK) до BDT
12,26888
1 MiL.k (MLK) до NGN
146,56894
1 MiL.k (MLK) до COP
$392,1875
1 MiL.k (MLK) до ZAR
R.1,739932
1 MiL.k (MLK) до UAH
4,195716
1 MiL.k (MLK) до TZS
T.Sh.249,751024
1 MiL.k (MLK) до VES
Bs21,2848
1 MiL.k (MLK) до CLP
$94,9784
1 MiL.k (MLK) до PKR
Rs28,344928
1 MiL.k (MLK) до KZT
53,890704
1 MiL.k (MLK) до THB
฿3,292116
1 MiL.k (MLK) до TWD
NT$3,09232
1 MiL.k (MLK) до AED
د.إ0,368468
1 MiL.k (MLK) до CHF
Fr0,079316
1 MiL.k (MLK) до HKD
HK$0,780108
1 MiL.k (MLK) до AMD
֏38,305612
1 MiL.k (MLK) до MAD
.د.م0,926692
1 MiL.k (MLK) до MXN
$1,84736
1 MiL.k (MLK) до SAR
ريال0,3765
1 MiL.k (MLK) до ETB
Br15,161404
1 MiL.k (MLK) до KES
KSh12,937544
1 MiL.k (MLK) до JOD
د.أ0,0711836
1 MiL.k (MLK) до PLN
0,365456
1 MiL.k (MLK) до RON
лв0,438748
1 MiL.k (MLK) до SEK
kr0,941752
1 MiL.k (MLK) до BGN
лв0,168672
1 MiL.k (MLK) до HUF
Ft33,736408
1 MiL.k (MLK) до CZK
2,102376
1 MiL.k (MLK) до KWD
د.ك0,0307224
1 MiL.k (MLK) до ILS
0,330316
1 MiL.k (MLK) до BOB
Bs0,691756
1 MiL.k (MLK) до AZN
0,17068
1 MiL.k (MLK) до TJS
SM0,926692
1 MiL.k (MLK) до GEL
0,272084
1 MiL.k (MLK) до AOA
Kz91,856964
1 MiL.k (MLK) до BHD
.د.ب0,0377504
1 MiL.k (MLK) до BMD
$0,1004
1 MiL.k (MLK) до DKK
kr0,645572
1 MiL.k (MLK) до HNL
L2,629476
1 MiL.k (MLK) до MUR
4,570208
1 MiL.k (MLK) до NAD
$1,738928
1 MiL.k (MLK) до NOK
kr1,001992
1 MiL.k (MLK) до NZD
$0,173692
1 MiL.k (MLK) до PAB
B/.0,1004
1 MiL.k (MLK) до PGK
K0,422684
1 MiL.k (MLK) до QAR
ر.ق0,364452
1 MiL.k (MLK) до RSD
дин.10,13538
1 MiL.k (MLK) до UZS
soʻm1 209,638276
1 MiL.k (MLK) до ALL
L8,35328
1 MiL.k (MLK) до ANG
ƒ0,179716
1 MiL.k (MLK) до AWG
ƒ0,18072
1 MiL.k (MLK) до BBD
$0,2008
1 MiL.k (MLK) до BAM
KM0,168672
1 MiL.k (MLK) до BIF
Fr295,2764
1 MiL.k (MLK) до BND
$0,129516
1 MiL.k (MLK) до BSD
$0,1004
1 MiL.k (MLK) до JMD
$16,06902
1 MiL.k (MLK) до KHR
403,212424
1 MiL.k (MLK) до KMF
Fr42,5696
1 MiL.k (MLK) до LAK
2 182,608652
1 MiL.k (MLK) до LKR
රු30,387064
1 MiL.k (MLK) до MDL
L1,698768
1 MiL.k (MLK) до MGA
Ar448,213712
1 MiL.k (MLK) до MOP
P0,801192
1 MiL.k (MLK) до MVR
1,53612
1 MiL.k (MLK) до MWK
MK173,70204
1 MiL.k (MLK) до MZN
MT6,416564
1 MiL.k (MLK) до NPR
रु14,073068
1 MiL.k (MLK) до PYG
707,0168
1 MiL.k (MLK) до RWF
Fr145,4796
1 MiL.k (MLK) до SBD
$0,825288
1 MiL.k (MLK) до SCR
1,386524
1 MiL.k (MLK) до SRD
$3,984876
1 MiL.k (MLK) до SVC
$0,875488
1 MiL.k (MLK) до SZL
L1,737924
1 MiL.k (MLK) до TMT
m0,3514
1 MiL.k (MLK) до TND
د.ت0,294172
1 MiL.k (MLK) до TTD
$0,678704
1 MiL.k (MLK) до UGX
Sh349,7936
1 MiL.k (MLK) до XAF
Fr56,6256
1 MiL.k (MLK) до XCD
$0,27108
1 MiL.k (MLK) до XOF
Fr56,6256
1 MiL.k (MLK) до XPF
Fr10,2408
1 MiL.k (MLK) до BWP
P1,342348
1 MiL.k (MLK) до BZD
$0,2008
1 MiL.k (MLK) до CVE
$9,52796
1 MiL.k (MLK) до DJF
Fr17,7708
1 MiL.k (MLK) до DOP
$6,393472
1 MiL.k (MLK) до DZD
د.ج13,06204
1 MiL.k (MLK) до FJD
$0,229916
1 MiL.k (MLK) до GNF
Fr865,448
1 MiL.k (MLK) до GTQ
Q0,767056
1 MiL.k (MLK) до GYD
$20,946452
1 MiL.k (MLK) до ISK
kr12,2488

Ресурс MiL.k

Щоб дізнатися більше про MiL.k, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтMiL.k
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про MiL.k

Скільки сьогодні коштує MiL.k (MLK)?
Актуальна ціна MLK у USD становить 0,1004 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MLK до USD?
Поточна ціна MLK до USD — $ 0,1004. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація MiL.k?
Ринкова капіталізація MLK — $ 50,67M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MLK?
Циркуляційна пропозиція MLK — 504,65M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MLK?
MLK досяг історичної максимальної ціни у 4,33902357 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MLK?
Історична мінімальна ціна MLK становила 0,10089465963392259 USD.
Який обсяг торгівлі MLK?
Актуальний обсяг торгівлі MLK за 24 години — $ 54,15K USD.
Чи підніметься ціна MLK цього року?
MLK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MLK для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для MiL.k (MLK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор MLK до USD

Сума

MLK
MLK
USD
USD

1 MLK = 0,1004 USD

Торгувати MLK

MLK/USDT
$0,1007
$0,1007$0,1007
-0,69%

