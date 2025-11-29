MissionPawsible — це мобільна платформа GameFi, яка безперешкодно інтегрована в месенджери, починаючи з Telegram, розроблена командою BabyDoge — одного з найбільших мемкоїнів у світі. Вона переосмислює класичний мобільний симулятор будівництва міста за допомогою економіки Web3, що працює на токені $MP, де прогрес відкриває сезонні винагороди та призовий пул. Окрім будівництва, користувачі можуть змагатися в казуальних іграх проти агентів штучного інтелекту або кидати виклик друзям у приватних кімнатах — і все це без виходу з чату. Завдяки миттєвому підключенню, захопливій механіці та доступу до величезної спільноти, MissionPawsible переносить блокчейн-ігри на платформи, якими люди вже користуються щодня.