Токеноміка Project MIRAI (MIRAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Project MIRAI (MIRAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Project MIRAI (MIRAI) Mirai — це приклад децентралізованого створення персонажів, який досліджує, як віртуальні люди на основі штучного інтелекту можуть розвиватися через культуру мемів, соціальні платформи та інтелектуальну власність, керовану спільнотою. Це нова межа для віртуальної ідентичності, де цифрові істоти є не лише творцями контенту, а й автономними суб'єктами з довгостроковою цінністю та потенціалом в екосистемах Web3. Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/5evN2exivZXJfLaA1KhHfiJKWfwH8znqyH36w1SFz89Y Купити MIRAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Project MIRAI (MIRAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Project MIRAI (MIRAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): $ 6,39M $ 6,39M $ 6,39M Історичний максимум: $ 0,036 $ 0,036 $ 0,036 Історичний мінімум: $ 0,017457722661183835 $ 0,017457722661183835 $ 0,017457722661183835 Поточна ціна: $ 0,006394 $ 0,006394 $ 0,006394 Дізнайтеся більше про ціну Project MIRAI (MIRAI)

Токеноміка Project MIRAI (MIRAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Project MIRAI (MIRAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MIRAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MIRAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MIRAI, досліджуйте ціну токена MIRAI в реальному часі!

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