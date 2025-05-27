Що таке Project MIRAI (MIRAI)

Mirai — це приклад децентралізованого створення персонажів, який досліджує, як віртуальні люди на основі штучного інтелекту можуть розвиватися через культуру мемів, соціальні платформи та інтелектуальну власність, керовану спільнотою. Це нова межа для віртуальної ідентичності, де цифрові істоти є не лише творцями контенту, а й автономними суб'єктами з довгостроковою цінністю та потенціалом в екосистемах Web3.

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Прогноз курсу Project MIRAI

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Історія ціни Project MIRAI

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MIRAI до місцевих валют

1 MIRAI до VND ₫ 493,84566 1 MIRAI до AUD A$ 0,029853 1 MIRAI до GBP ￡ 0,0142524 1 MIRAI до EUR € 0,0169488 1 MIRAI до USD $ 0,01926 1 MIRAI до MYR RM 0,0814698 1 MIRAI до TRY ₺ 0,7513326 1 MIRAI до JPY ¥ 2,781144 1 MIRAI до RUB ₽ 1,545615 1 MIRAI до INR ₹ 1,6434558 1 MIRAI до IDR Rp 315,7376544 1 MIRAI до KRW ₩ 26,4923226 1 MIRAI до PHP ₱ 1,0702782 1 MIRAI до EGP ￡E. 0,959148 1 MIRAI до BRL R$ 0,108819 1 MIRAI до CAD C$ 0,0263862 1 MIRAI до BDT ৳ 2,3512608 1 MIRAI до NGN ₦ 30,5228628 1 MIRAI до UAH ₴ 0,8027568 1 MIRAI до VES Bs 1,81044 1 MIRAI до PKR Rs 5,4238086 1 MIRAI до KZT ₸ 9,8064216 1 MIRAI до THB ฿ 0,631728 1 MIRAI до TWD NT$ 0,5776074 1 MIRAI до AED د.إ 0,0706842 1 MIRAI до CHF Fr 0,0157932 1 MIRAI до HKD HK$ 0,1508058 1 MIRAI до MAD .د.م 0,1777698 1 MIRAI до MXN $ 0,3701772

Ресурс Project MIRAI

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Люди також запитують: Інші запитання про Project MIRAI Яка сьогодні ціна Project MIRAI (MIRAI)? Поточна ціна Project MIRAI (MIRAI) становить 0,01926 USD . Яка ринкова капіталізація Project MIRAI (MIRAI)? Поточна ринкова капіталізація Project MIRAI становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції MIRAI на ринкову ціну в реальному часі 0,01926 USD . Яка циркуляційна пропозиція Project MIRAI (MIRAI)? Поточна циркуляційна пропозиція Project MIRAI (MIRAI) становить -- USD . Яка була найвища ціна Project MIRAI (MIRAI)? Станом на 2025-05-27 , найвища ціна Project MIRAI (MIRAI) становить 0,036 USD . Який обсяг торгівлі Project MIRAI (MIRAI) за 24 год? Обсяг торгівлі Project MIRAI (MIRAI) за 24 год становить $ 107,70K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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