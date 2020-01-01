Токеноміка Miro Finance (MIRA) Дізнайтеся ключову інформацію про Miro Finance (MIRA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Miro Finance (MIRA) MIRA ─ це передовий протокол на основі штучного інтелекту, розроблений для безперешкодної інтеграції в екосистемах Web3. Він надає децентралізовані послуги ШІ-агентів, які допомагають компаніям, розробникам і користувачам використовувати рішення на основі штучного інтелекту, зберігаючи при цьому конфіденційність і безпеку. MIRA працює з модульною системою плагінів, що дозволяє налаштовувати і масштабувати його в різних секторах, таких як електронна комерція, платежі, DeFi та DAO. Офіційний вебсайт: agent-miro.org Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x17A4E26F71Aa83758d9E6C04372079aaf863d03d Купити MIRA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Miro Finance (MIRA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Miro Finance (MIRA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1,58 $ 1,58 $ 1,58 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,0000000000000000000000008 $ 0,0000000000000000000000008 $ 0,0000000000000000000000008 Дізнайтеся більше про ціну Miro Finance (MIRA)

Токеноміка Miro Finance (MIRA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Miro Finance (MIRA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MIRA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MIRA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MIRA, досліджуйте ціну токена MIRA в реальному часі!

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