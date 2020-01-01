Токеноміка Mirror Protocol (MIR) Дізнайтеся ключову інформацію про Mirror Protocol (MIR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mirror Protocol (MIR) MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project. Офіційний вебсайт: https://mirror.finance Whitepaper: https://docs.mirror.finance Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x09a3EcAFa817268f77BE1283176B946C4ff2E608 Купити MIR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mirror Protocol (MIR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mirror Protocol (MIR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,01M $ 1,01M $ 1,01M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 77,74M $ 77,74M $ 77,74M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 13,6714 $ 13,6714 $ 13,6714 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,013 $ 0,013 $ 0,013 Дізнайтеся більше про ціну Mirror Protocol (MIR)

Токеноміка Mirror Protocol (MIR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mirror Protocol (MIR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MIR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MIR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MIR, досліджуйте ціну токена MIR в реальному часі!

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