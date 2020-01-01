Токеноміка MINX TOKEN (MINX) Дізнайтеся ключову інформацію про MINX TOKEN (MINX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MINX TOKEN (MINX) Modern Innovation Network ($MINX) знаходиться на передовій революції GameFi з нашим флагманським проєктом NANITE. Ця інноваційна гра FPS має екосистему винагород на основі навичок, що забезпечує справедливу винагороду гравцям за їхні таланти. Як антиінфляційна ініціатива, $MINX підтримує стабільну та стійку внутрішньоігрову економіку. NANITE повністю доступна для завантаження та гри, пропонуючи геймерам захопливий досвід, де технології блокчейну та ігрова майстерність зливаються в єдине ціле. Приєднуйтесь до нас і відчуйте майбутнє ігор разом з $MINX та NANITE. Офіційний вебсайт: https://www.minxtoken.io/ Whitepaper: https://whitepaper.minxtoken.io/ Оглядач блокчейну: https://polygonscan.com/token/0x552f4D98F338fBbD3175ddf38cE1260F403Bbba2 Купити MINX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MINX TOKEN (MINX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MINX TOKEN (MINX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 143.89K $ 143.89K $ 143.89K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0.06074 $ 0.06074 $ 0.06074 Дізнайтеся більше про ціну MINX TOKEN (MINX)

Токеноміка MINX TOKEN (MINX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MINX TOKEN (MINX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MINX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MINX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MINX, досліджуйте ціну токена MINX в реальному часі!

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