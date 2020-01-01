Токеноміка Miner Arena (MINAR) Дізнайтеся ключову інформацію про Miner Arena (MINAR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Miner Arena (MINAR) Miner Arena is AI-POWERED play-to-earn NFT action-survival metaverse powered by $MINAR. Офіційний вебсайт: https://www.minerarena.com Whitepaper: https://miner-arena.gitbook.io/minar-token Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x6d4e8507084c7b58d33b3b88915591670f959b2f Купити MINAR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Miner Arena (MINAR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Miner Arena (MINAR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 2,13M $ 2,13M $ 2,13M Історичний максимум: $ 0,43356 $ 0,43356 $ 0,43356 Історичний мінімум: $ 0,020902875274789758 $ 0,020902875274789758 $ 0,020902875274789758 Поточна ціна: $ 0,02128 $ 0,02128 $ 0,02128 Дізнайтеся більше про ціну Miner Arena (MINAR)

Токеноміка Miner Arena (MINAR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Miner Arena (MINAR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MINAR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MINAR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MINAR, досліджуйте ціну токена MINAR в реальному часі!

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