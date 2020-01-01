Токеноміка Mina Protocol (MINA) Дізнайтеся ключову інформацію про Mina Protocol (MINA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mina Protocol (MINA) Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network. Офіційний вебсайт: https://minaprotocol.com/ Whitepaper: https://minaprotocol.com/docs Оглядач блокчейну: https://minaexplorer.com/ Купити MINA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mina Protocol (MINA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mina Protocol (MINA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 201,93M $ 201,93M $ 201,93M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 1,24B $ 1,24B $ 1,24B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 12,013 $ 12,013 $ 12,013 Історичний мінімум: $ 0,14716687850259458 $ 0,14716687850259458 $ 0,14716687850259458 Поточна ціна: $ 0,1629 $ 0,1629 $ 0,1629 Дізнайтеся більше про ціну Mina Protocol (MINA)

Токеноміка Mina Protocol (MINA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mina Protocol (MINA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MINA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MINA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MINA, досліджуйте ціну токена MINA в реальному часі!

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