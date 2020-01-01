Токеноміка MINE COIN (MIH) Дізнайтеся ключову інформацію про MINE COIN (MIH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MINE COIN (MIH) MIH прагне стати платіжною платформою наступного покоління, поєднуючи сильні сторони традиційних платіжних систем з перевагами технології блокчейн. Основна мета проєкту — інтегрувати модель DeFi (децентралізовані фінанси) у традиційну систему PG (платіжний шлюз), щоб забезпечити ефективне платіжне середовище, що базується на винагородах, як для користувачів, так і для мерчантів. Офіційний вебсайт: https://mineholdings.io/ Whitepaper: https://mih.gitbook.io/mine-holdings Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x27fC525dc7393A3219bBE8c93b6226e448f52FdF Купити MIH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MINE COIN (MIH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MINE COIN (MIH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): $ 384.00M $ 384.00M $ 384.00M Історичний максимум: $ 0.3663 $ 0.3663 $ 0.3663 Історичний мінімум: $ 0.004984983031285195 $ 0.004984983031285195 $ 0.004984983031285195 Поточна ціна: $ 0.192 $ 0.192 $ 0.192 Дізнайтеся більше про ціну MINE COIN (MIH)

Токеноміка MINE COIN (MIH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MINE COIN (MIH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MIH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MIH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MIH, досліджуйте ціну токена MIH в реальному часі!

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