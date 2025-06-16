Що таке MINE COIN (MIH)

MIH прагне стати платіжною платформою наступного покоління, поєднуючи сильні сторони традиційних платіжних систем з перевагами технології блокчейн. Основна мета проєкту — інтегрувати модель DeFi (децентралізовані фінанси) у традиційну систему PG (платіжний шлюз), щоб забезпечити ефективне платіжне середовище, що базується на винагородах, як для користувачів, так і для мерчантів.

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Прогноз курсу MINE COIN

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як MINE COIN, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна MIH? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни MINE COIN.

Історія ціни MINE COIN

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Токеноміка MINE COIN (MIH)

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Як купити MINE COIN (MIH)

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MIH до місцевих валют

1 MIH до VND ₫ 5 389,312 1 MIH до AUD A$ 0,311296 1 MIH до GBP ￡ 0,149504 1 MIH до EUR € 0,176128 1 MIH до USD $ 0,2048 1 MIH до MYR RM 0,868352 1 MIH до TRY ₺ 8,060928 1 MIH до JPY ¥ 29,546496 1 MIH до RUB ₽ 16,101376 1 MIH до INR ₹ 17,610752 1 MIH до IDR Rp 3 357,376512 1 MIH до KRW ₩ 278,259712 1 MIH до PHP ₱ 11,546624 1 MIH до EGP ￡E. 10,2912 1 MIH до BRL R$ 1,128448 1 MIH до CAD C$ 0,27648 1 MIH до BDT ৳ 25,034752 1 MIH до NGN ₦ 316,536832 1 MIH до UAH ₴ 8,50944 1 MIH до VES Bs 20,48 1 MIH до PKR Rs 57,950208 1 MIH до KZT ₸ 104,97024 1 MIH до THB ฿ 6,637568 1 MIH до TWD NT$ 6,029312 1 MIH до AED د.إ 0,751616 1 MIH до CHF Fr 0,165888 1 MIH до HKD HK$ 1,605632 1 MIH до MAD .د.م 1,86368 1 MIH до MXN $ 3,874816

Ресурс MINE COIN

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