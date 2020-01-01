Токеноміка Micro GPT (MICRO) Дізнайтеся ключову інформацію про Micro GPT (MICRO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Micro GPT (MICRO) MicroGPT ─ це передова ШІ-платформа, призначена для спрощення та демократизації розробки програмного забезпечення для розробників усіх рівнів. Надаючи поради щодо кодування в режимі реального часу, інтеграцію з IDE та унікальну систему винагород "Code to Earn" (кодувати, щоб заробляти), MicroGPT дозволяє користувачам ефективно та спільно кодувати через мобільні, веб- та десктопні застосунки. Особлива увага приділяється доступності та продуктивності. Офіційний вебсайт: https://www.microgpt.io/ Whitepaper: https://microgpt.gitbook.io/microgpt Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x8CEDb0680531d26e62ABdBd0F4c5428b7fDC26d5 Купити MICRO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Micro GPT (MICRO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Micro GPT (MICRO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 629,57K $ 629,57K $ 629,57K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 749,49M $ 749,49M $ 749,49M FDV (повністю розведена вартість): $ 840,00K $ 840,00K $ 840,00K Історичний максимум: $ 0,05591 $ 0,05591 $ 0,05591 Історичний мінімум: $ 0,001004355389341788 $ 0,001004355389341788 $ 0,001004355389341788 Поточна ціна: $ 0,00084 $ 0,00084 $ 0,00084 Дізнайтеся більше про ціну Micro GPT (MICRO)

Токеноміка Micro GPT (MICRO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Micro GPT (MICRO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MICRO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MICRO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MICRO, досліджуйте ціну токена MICRO в реальному часі!

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