Токеноміка Mey Network (MEY) Дізнайтеся ключову інформацію про Mey Network (MEY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mey Network (MEY) Mey Network — це інноваційна екосистема на базі MeyFi та Meychain, яка надає безпечну, масштабовану та ефективну токенізацію активів і децентралізоване фінансування. Mey Network — це глобальна токенізована інвестиційна платформа в нерухомість, спрямована на революцію в інвестиціях, управлінні та транзакціях, пов'язаних з нерухомістю. Офіційний вебсайт: https://www.mey.network/ Whitepaper: https://docs.mey.network/mey-network Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x8bFAc1b375bf2894D6F12fb2Eb48B1C1a7916789 Купити MEY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mey Network (MEY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mey Network (MEY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: $ 2,30B $ 2,30B $ 2,30B Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): $ 60,10M $ 60,10M $ 60,10M Історичний максимум: $ 0,06421 $ 0,06421 $ 0,06421 Історичний мінімум: $ 0,02039484590784851 $ 0,02039484590784851 $ 0,02039484590784851 Поточна ціна: $ 0,02613 $ 0,02613 $ 0,02613 Дізнайтеся більше про ціну Mey Network (MEY)

Токеноміка Mey Network (MEY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mey Network (MEY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MEY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MEY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MEY, досліджуйте ціну токена MEY в реальному часі!

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