MetFi — це децентралізована автономна організація (DAO), яка надає ранній доступ до перспективних стартапів у сфері Web3 та Метавселені, ділячись прибутком зі спільнотою. Це екосистема корисності NFT, що дозволяє учасникам купувати NFT-токени й отримувати доступ до проектів із високим потенціалом росту. MetFi прагне стати провідним у світі інкубатором для проектів у сферах Метавселені, ШІ та Web3, ділячись доходами зі своєю спільнотою.

Яка зараз ціна MetFi?

Живуча ціна MetFi (METFI) становить ₴0.3870733562712316800000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином MetFi позиціонується на ринку?

Наразі MetFi займає #1920 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴126934653.76591060800000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу METFI?

Обсяг токенів у обігу METFI становить 328110816.1111054 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін MetFi за останню добу?

За останню добу MetFi торгувався в діапазоні від ₴0.3781056809785363200000 (мінімум за 24 години) до ₴0.3881977315622798400000 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки MetFi віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

MetFi досяг найвищого значення за всю історію — ₴251.232424891200000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴0.3771232299696196800000. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують METFI?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для MetFi?

Поточне зміщення ціни на 1.62% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Yield Farming,BNB Chain Ecosystem,Governance. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.