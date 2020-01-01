Токеноміка Metal Blockchain (METAL) Дізнайтеся ключову інформацію про Metal Blockchain (METAL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Metal Blockchain (METAL) Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW). Офіційний вебсайт: https://metalblockchain.org/ Whitepaper: https://metalblockchain.org/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://explorer.metalblockchain.org Купити METAL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Metal Blockchain (METAL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Metal Blockchain (METAL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 49,999 $ 49,999 $ 49,999 Історичний мінімум: $ 0,03527947642577072 $ 0,03527947642577072 $ 0,03527947642577072 Поточна ціна: $ 0,11726 $ 0,11726 $ 0,11726 Дізнайтеся більше про ціну Metal Blockchain (METAL)

Токеноміка Metal Blockchain (METAL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Metal Blockchain (METAL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів METAL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів METAL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку METAL, досліджуйте ціну токена METAL в реальному часі!

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