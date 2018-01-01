Токеноміка MetYa (MET) Дізнайтеся ключову інформацію про MetYa (MET), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MetYa (MET) MetYa — це Web3-платформа для знайомств на основі штучного інтелекту, яка надає користувачам безпечні та приватні знайомства завдяки блокчейну та децентралізації. Наша платформа реалізує концепцію «спілкування передбачає прибуток» за допомогою майнінгу соціальної взаємодії. Наша команда має 12-річний досвід роботи в соціальних мережах Web2 і створила проєкти з сотнями мільйонів користувачів. У 2018 році ми вийшли на ринок Web3 і успішно познайомили користувачів Web2 з екосистемою Web3, щоб розширити можливості користувачів. Офіційний вебсайт: https://metya.com/ Whitepaper: https://metya.gitbook.io/metya Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xa5b000d453143b357dba63f4ee83f2f6fda832b8 Купити MET зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MetYa (MET) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MetYa (MET), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,1798 $ 0,1798 $ 0,1798 Історичний мінімум: $ 0,06088509988318206 $ 0,06088509988318206 $ 0,06088509988318206 Поточна ціна: $ 0,164 $ 0,164 $ 0,164 Дізнайтеся більше про ціну MetYa (MET)

Токеноміка MetYa (MET): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MetYa (MET) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MET, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MET, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MET, досліджуйте ціну токена MET в реальному часі!

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