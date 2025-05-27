Що таке Meso Finance (MESO)

Meso — це найкращий протокол кредитування на Aptos, який пропонує надійну некастодіальну платформу, яка дає можливість позичальникам і кредиторам брати участь у плавних, безпечних і капіталоефективних транзакціях, водночас максимізуючи прибуток у швидко зростаючій екосистемі DeFi.

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Прогноз курсу Meso Finance

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Історія ціни Meso Finance

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Як купити Meso Finance (MESO)

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MESO до місцевих валют

1 MESO до VND ₫ 234,87156 1 MESO до AUD A$ 0,014198 1 MESO до GBP ￡ 0,0067784 1 MESO до EUR € 0,0080608 1 MESO до USD $ 0,00916 1 MESO до MYR RM 0,0387468 1 MESO до TRY ₺ 0,3574232 1 MESO до JPY ¥ 1,3225208 1 MESO до RUB ₽ 0,73509 1 MESO до INR ₹ 0,7816228 1 MESO до IDR Rp 150,1639104 1 MESO до KRW ₩ 12,5996716 1 MESO до PHP ₱ 0,5087464 1 MESO до EGP ￡E. 0,456168 1 MESO до BRL R$ 0,051754 1 MESO до CAD C$ 0,0125492 1 MESO до BDT ৳ 1,1182528 1 MESO до NGN ₦ 14,5165848 1 MESO до UAH ₴ 0,3817888 1 MESO до VES Bs 0,86104 1 MESO до PKR Rs 2,5795476 1 MESO до KZT ₸ 4,6639056 1 MESO до THB ฿ 0,3003564 1 MESO до TWD NT$ 0,2750748 1 MESO до AED د.إ 0,0336172 1 MESO до CHF Fr 0,0075112 1 MESO до HKD HK$ 0,0717228 1 MESO до MAD .د.م 0,0845468 1 MESO до MXN $ 0,1760552

Ресурс Meso Finance

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