Токеноміка Merlin Chain (MERL) Дізнайтеся ключову інформацію про Merlin Chain (MERL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Merlin Chain (MERL) Merlin Chain — це Bitcoin рівня 2, який об’єднує мережу ZK-Rollup, децентралізовану мережу Oracle, доступність даних і ончейн BTC модулі захисту від шахрайства. Офіційний вебсайт: https://merlinchain.io/ Whitepaper: https://docs.merlinchain.io/merlin-docs Оглядач блокчейну: https://scan.merlinchain.io/token/0x5c46bFF4B38dc1EAE09C5BAc65872a1D8bc87378 Купити MERL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Merlin Chain (MERL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Merlin Chain (MERL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 62,86M $ 62,86M $ 62,86M Загальна пропозиція: $ 2,10B $ 2,10B $ 2,10B Циркуляційна пропозиція: $ 725,00M $ 725,00M $ 725,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 182,09M $ 182,09M $ 182,09M Історичний максимум: $ 2,249 $ 2,249 $ 2,249 Історичний мінімум: $ 0,07122948634211385 $ 0,07122948634211385 $ 0,07122948634211385 Поточна ціна: $ 0,08671 $ 0,08671 $ 0,08671 Дізнайтеся більше про ціну Merlin Chain (MERL)

Токеноміка Merlin Chain (MERL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Merlin Chain (MERL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MERL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MERL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MERL, досліджуйте ціну токена MERL в реальному часі!

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