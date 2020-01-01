Токеноміка Flamengo Fan Token (MENGO) Дізнайтеся ключову інформацію про Flamengo Fan Token (MENGO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Flamengo Fan Token (MENGO) Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant. Офіційний вебсайт: https://socios.com Оглядач блокчейну: https://chiliscan.com/token/0xD1723Eb9e7C6eE7c7e2d421B2758dc0f2166eDDc Купити MENGO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Flamengo Fan Token (MENGO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Flamengo Fan Token (MENGO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,20M $ 1,20M $ 1,20M Загальна пропозиція: $ 30,00M $ 30,00M $ 30,00M Циркуляційна пропозиція: $ 12,10M $ 12,10M $ 12,10M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,99M $ 2,99M $ 2,99M Історичний максимум: $ 2,455 $ 2,455 $ 2,455 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,09959 $ 0,09959 $ 0,09959 Дізнайтеся більше про ціну Flamengo Fan Token (MENGO)

Токеноміка Flamengo Fan Token (MENGO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Flamengo Fan Token (MENGO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MENGO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MENGO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MENGO, досліджуйте ціну токена MENGO в реальному часі!

Як купити MENGO Зацікавлені в додаванні Flamengo Fan Token (MENGO) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі MENGO, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити MENGO на MEXC зараз!

Історія ціни Flamengo Fan Token (MENGO) Аналіз історії ціни MENGO допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни MENGO прямо зараз!

Прогноз ціни MENGO Хочете знати, куди рухається MENGO? Наша сторінка прогнозу ціни MENGO поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена MENGO зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!