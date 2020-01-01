Токеноміка Meme AI (MEMEAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Meme AI (MEMEAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Meme AI (MEMEAI) Щоб розкрити свій мемний креатив, підніміть свої меми на новий рівень: "Ознайомтеся з MEME AI, натхненним недавнім твітом Ілона Маска, в якому він визнав вплив мемів. Наша платформа пропонує генератор мемів зі штучним інтелектом і маркетплейс NFT, дозволяючи користувачам розважатися і робити меми максимально корисними". MEME AI COIN — це не просто генератор мемів, це унікальний перетин технології та комедії, де алгоритми навчаються та грають з людськими примхами. Пориньте у світ, де штучний інтелект не просто навчається у людей, а також сміється разом із нами! Офіційний вебсайт: https://memeaicoin.io/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x695d38eb4e57e0f137e36df7c1f0f2635981246b Купити MEMEAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Meme AI (MEMEAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Meme AI (MEMEAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 146,92K $ 146,92K $ 146,92K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 728,04M $ 728,04M $ 728,04M FDV (повністю розведена вартість): $ 201,80K $ 201,80K $ 201,80K Історичний максимум: $ 0,04 $ 0,04 $ 0,04 Історичний мінімум: $ 0,000007916971873719 $ 0,000007916971873719 $ 0,000007916971873719 Поточна ціна: $ 0,0002018 $ 0,0002018 $ 0,0002018 Дізнайтеся більше про ціну Meme AI (MEMEAI)

Токеноміка Meme AI (MEMEAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Meme AI (MEMEAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MEMEAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MEMEAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MEMEAI, досліджуйте ціну токена MEMEAI в реальному часі!

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