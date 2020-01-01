Токеноміка Mei Solutions (MEI) Дізнайтеся ключову інформацію про Mei Solutions (MEI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mei Solutions (MEI) Mei Solutions ($MEI) — це універсальний утиліті токен, що лежить в основі широкої екосистеми, призначеної для покращення користувацького досвіду на різних платформах. Центральним елементом цієї екосистеми є можливість використовувати токени $MEI для придбання косметичних продуктів Mei, де користувачів заохочують спеціальними винагородами та ексклюзивними пропозиціями, що сприяє формуванню лояльної та залученої клієнтської бази. Інтегруючи $MEI у повсякденні транзакції, Mei Solutions не тільки додає цінності до процесу купівлі косметики, але й створює надійну систему винагород, яка приносить користь усім учасникам. Офіційний вебсайт: https://meisolutions.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1XlxAnPbTKC9gDw-yzTFYJ-_haM9v2sdR/view Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/4MshgHvWGvxDs8mtFqPGKC8kX6kuhniWSYPguBb1p1bh Купити MEI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mei Solutions (MEI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mei Solutions (MEI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 12,57M $ 12,57M $ 12,57M Історичний максимум: $ 0,696 $ 0,696 $ 0,696 Історичний мінімум: $ 0,002187570966235167 $ 0,002187570966235167 $ 0,002187570966235167 Поточна ціна: $ 0,01257 $ 0,01257 $ 0,01257 Дізнайтеся більше про ціну Mei Solutions (MEI)

Токеноміка Mei Solutions (MEI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mei Solutions (MEI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MEI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MEI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MEI, досліджуйте ціну токена MEI в реальному часі!

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