Токеноміка Metagalaxy Land (MEGALAND) Дізнайтеся ключову інформацію про Metagalaxy Land (MEGALAND), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Metagalaxy Land (MEGALAND) MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys. Офіційний вебсайт: https://metagalaxyland.com/ Whitepaper: https://metagalaxy.land/litepaper/v2.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xcAb1fd29D6FD64bB63471B666e8dbfC1915bF90E Купити MEGALAND зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Metagalaxy Land (MEGALAND) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Metagalaxy Land (MEGALAND), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 108,30K $ 108,30K $ 108,30K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0007104 $ 0,0007104 $ 0,0007104 Історичний мінімум: $ 0,000000000161726624 $ 0,000000000161726624 $ 0,000000000161726624 Поточна ціна: $ 0,0001083 $ 0,0001083 $ 0,0001083 Дізнайтеся більше про ціну Metagalaxy Land (MEGALAND)

Токеноміка Metagalaxy Land (MEGALAND): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Metagalaxy Land (MEGALAND) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MEGALAND, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MEGALAND, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MEGALAND, досліджуйте ціну токена MEGALAND в реальному часі!

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