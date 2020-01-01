Токеноміка METAVERSE FACE (MEFA) Дізнайтеся ключову інформацію про METAVERSE FACE (MEFA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація METAVERSE FACE (MEFA) Metaverse Face is the world first decentralized virtual human face marketplace aimed at providing unique Face NFTs for Metaverse. Офіційний вебсайт: https://metaversefacemaker.com/ Whitepaper: https://whitepaper.metaversefacemaker.com/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x6ad0f087501eee603aeda0407c52864bc7f83322 Купити MEFA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни METAVERSE FACE (MEFA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена METAVERSE FACE (MEFA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 317,72K $ 317,72K $ 317,72K Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 9,52B $ 9,52B $ 9,52B FDV (повністю розведена вартість): $ 333,90K $ 333,90K $ 333,90K Історичний максимум: $ 0,0014601 $ 0,0014601 $ 0,0014601 Історичний мінімум: $ 0,000000005523294198 $ 0,000000005523294198 $ 0,000000005523294198 Поточна ціна: $ 0,00003339 $ 0,00003339 $ 0,00003339 Дізнайтеся більше про ціну METAVERSE FACE (MEFA)

Токеноміка METAVERSE FACE (MEFA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки METAVERSE FACE (MEFA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MEFA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MEFA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MEFA, досліджуйте ціну токена MEFA в реальному часі!

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