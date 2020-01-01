Токеноміка Qitmeer Network (MEER) Дізнайтеся ключову інформацію про Qitmeer Network (MEER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Qitmeer Network (MEER) Qitmeer Network is a public blockchain based on the MeerDAG consensus, aiming to provide comprehensive solutions for distributed applications and organizations. With the MeerDAG consensus protocol and a Layer1+Layer2 multi-layer network structure, Qitmeer Network addresses issues such as block size and network congestion, significantly improving network throughput and performance. It also offers a stable and secure value layer and a flexible and scalable application layer, demonstrating excellent scalability and compatibility to support a wide range of application scenarios and ecosystem projects. Офіційний вебсайт: https://www.qitmeer.io/ Whitepaper: https://github.com/Qitmeer/whitepaper/releases Оглядач блокчейну: https://evm.meerscan.io/ Купити MEER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Qitmeer Network (MEER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Qitmeer Network (MEER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 210,24M $ 210,24M $ 210,24M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 667,72K $ 667,72K $ 667,72K Історичний максимум: $ 0,2222 $ 0,2222 $ 0,2222 Історичний мінімум: $ 0,003003510552180644 $ 0,003003510552180644 $ 0,003003510552180644 Поточна ціна: $ 0,003176 $ 0,003176 $ 0,003176 Дізнайтеся більше про ціну Qitmeer Network (MEER)

Токеноміка Qitmeer Network (MEER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Qitmeer Network (MEER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MEER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MEER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MEER, досліджуйте ціну токена MEER в реальному часі!

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