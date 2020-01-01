Токеноміка Money Dogs (MDOGS) Дізнайтеся ключову інформацію про Money Dogs (MDOGS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Money Dogs (MDOGS) Money Dogs стартував як мемкоїн «Грати, щоб вигравати» на блокчейні TON. Проєкт MDOGS демонструє вибухове зростання: понад 23 мільйони загальних користувачів, більше 6,7 мільйона підключених гаманців, понад 1 мільйон активних користувачів на день (DAU) та понад 300 000 користувачі, що здійснюють транзакції та оплачують послуги. Наразі Money Dogs еволюціонує у комплексну платформу, яка включає Ігровий ценрт та Launchpool, забезпечуючи активність і залученість спільноти. Цільова аудиторія — ентузіасти мемкоїнів на TON та Web3-адепти, які прагнуть інтеграції можливостей Web2 у Web3. Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1LX6alA-sXsqPiRqt3ZVpIgjR8Ld9wv-qwxGeKqkIchc/edit?tab=t.0 Оглядач блокчейну: https://tonviewer.com/EQBr3sh4w1nNUZnIA8w7CwH95dm1qy3GG-zlJWA_FuDQFIrR Купити MDOGS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Money Dogs (MDOGS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Money Dogs (MDOGS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 575,51K $ 575,51K $ 575,51K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 500,01B $ 500,01B $ 500,01B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0005 $ 0,0005 $ 0,0005 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,000001151 $ 0,000001151 $ 0,000001151 Дізнайтеся більше про ціну Money Dogs (MDOGS)

Токеноміка Money Dogs (MDOGS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Money Dogs (MDOGS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MDOGS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MDOGS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MDOGS, досліджуйте ціну токена MDOGS в реальному часі!

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