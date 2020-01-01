Токеноміка Magic Cube (MCC)
Інформація Magic Cube (MCC)
Magic Cube Nasdaq Magic Cube в ігровій сфері — це децентралізована торгова платформа, яка впроваджує концепцію блокчейну в традиційну ігрову сферу та створює ігрову екосистему на основі блокчейну. Допомагаючи розробникам ігор використовувати смартконтракти для випуску основного токена гри, а саме GTO (пропозиція ігрових токенів), платформа перетворює традиційні ігри в ігри на блокчейні, вирішує поточну дилему утримання ігор і реалізує новий канал для виходу з інвестицій в гру, підривання чинний ландшафту ігрової індустрії.
Токеноміка та аналіз ціни Magic Cube (MCC)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Magic Cube (MCC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Magic Cube (MCC): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Magic Cube (MCC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів MCC, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MCC, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
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Сума
1 MCC = 0,00002338 USD