Токеноміка MBP COIN (MBP) Дізнайтеся ключову інформацію про MBP COIN (MBP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MBP COIN (MBP) Ласкаво просимо до MBP COIN, де ШІ зустрічається з криптовалютою, щоб революціонізувати різні аспекти повсякденного життя! Ми прагнемо використовувати можливості штучного інтелекту для створення інноваційних рішень, які підвищують ефективність, зручність і доступність для користувачів по всьому світу. У MBP Coin передові алгоритми штучного інтелекту та технологія блокчейн використовуються для створення неперевершених рішень у різних сферах. Створений на основі протоколу BEP20, токен забезпечує масштабованість, безпеку та сумісність з іншими децентралізованими застосунками. Офіційний вебсайт: https://mbpcoin.com/ Whitepaper: https://mbpcoin.com/assets/MBPCOIN-WHITEPAPER_11.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x1d42e1cd643941b26a4191e72a617ed32670df55 Купити MBP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MBP COIN (MBP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MBP COIN (MBP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,03M $ 1,03M $ 1,03M Загальна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Циркуляційна пропозиція: $ 15,99M $ 15,99M $ 15,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 12,84M $ 12,84M $ 12,84M Історичний максимум: $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 Історичний мінімум: $ 0,03374812281832514 $ 0,03374812281832514 $ 0,03374812281832514 Поточна ціна: $ 0,06421 $ 0,06421 $ 0,06421 Дізнайтеся більше про ціну MBP COIN (MBP)

Токеноміка MBP COIN (MBP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MBP COIN (MBP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MBP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MBP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MBP, досліджуйте ціну токена MBP в реальному часі!

Як купити MBP Зацікавлені в додаванні MBP COIN (MBP) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі MBP, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити MBP на MEXC зараз!

Історія ціни MBP COIN (MBP) Аналіз історії ціни MBP допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни MBP прямо зараз!

Прогноз ціни MBP Хочете знати, куди рухається MBP? Наша сторінка прогнозу ціни MBP поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена MBP зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!