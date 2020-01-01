Токеноміка MBD Financials (MBD) Дізнайтеся ключову інформацію про MBD Financials (MBD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MBD Financials (MBD) Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available. Офіційний вебсайт: https://mbdfinancials.com Whitepaper: https://docs.mbdfinancials.com/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xaAf449Bf8A33a32575C31BA8CBb90612Dd95aCFa Купити MBD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MBD Financials (MBD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MBD Financials (MBD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 636,32K $ 636,32K $ 636,32K Загальна пропозиція: $ 40,00B $ 40,00B $ 40,00B Циркуляційна пропозиція: $ 25,94B $ 25,94B $ 25,94B FDV (повністю розведена вартість): $ 981,20K $ 981,20K $ 981,20K Історичний максимум: $ 0,000688 $ 0,000688 $ 0,000688 Історичний мінімум: $ 0,000001013727336322 $ 0,000001013727336322 $ 0,000001013727336322 Поточна ціна: $ 0,00002453 $ 0,00002453 $ 0,00002453 Дізнайтеся більше про ціну MBD Financials (MBD)

Токеноміка MBD Financials (MBD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MBD Financials (MBD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MBD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MBD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MBD, досліджуйте ціну токена MBD в реальному часі!

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