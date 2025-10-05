Актуальна ціна MAY сьогодні становить 0.03909 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MAY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MAY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна MAY сьогодні становить 0.03909 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MAY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MAY на MEXC вже зараз.

Докладніше про MAY

Інформація про ціну MAY

Whitepaper MAY

Офіційний вебсайт MAY

Токеноміка MAY

Прогноз ціни MAY

Історія MAY

Посібник з купівлі MAY

Конвертація MAY у фіатну валюту

Спот MAY

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип MAY

Курс MAY (MAY)

Актуальна ціна 1 MAY до USD:

$0,03909
$0,03909$0,03909
-0,22%1D
USD
Графік ціни MAY (MAY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:46:02 (UTC+8)

Інформація щодо ціни MAY (MAY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,03898
$ 0,03898$ 0,03898
Мін. за 24 год
$ 0,03976
$ 0,03976$ 0,03976
Макс. за 24 год

$ 0,03898
$ 0,03898$ 0,03898

$ 0,03976
$ 0,03976$ 0,03976

$ 10,157036358034295
$ 10,157036358034295$ 10,157036358034295

$ 0,03733335169831041
$ 0,03733335169831041$ 0,03733335169831041

-0,31%

-0,22%

+2,22%

+2,22%

Актуальна ціна MAY (MAY) становить $ 0,03909. За останні 24 години MAY торгувався між мінімумом у $ 0,03898 і максимумом у $ 0,03976, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MAY становить $ 10,157036358034295, тоді як його історичний мінімум — $ 0,03733335169831041.

Що стосується короткострокових результатів, то MAY змінився на -0,31% за останню годину, -0,22% за 24 години та на +2,22% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MAY (MAY)

No.1126

$ 12,22M
$ 12,22M$ 12,22M

$ 59,71K
$ 59,71K$ 59,71K

$ 39,09M
$ 39,09M$ 39,09M

312,66M
312,66M 312,66M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

31,26%

SOL

Поточна ринкова капіталізація MAY — $ 12,22M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 59,71K. Циркуляційна пропозиція MAY — 312,66M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 39,09M.

Історія ціни MAY (MAY) у USD

Відстежуйте зміни ціни на MAY за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0000862-0,22%
30 днів$ -0,00326-7,70%
60 днів$ -0,00991-20,23%
90 днів$ +0,02909+290,90%
Зміна ціни MAY сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MAY на $ -0,0000862 (-0,22%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни MAY за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00326 (-7,70%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни MAY за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MAY змінився на $ -0,00991 (-20,23%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни MAY за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,02909 (+290,90%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для MAY (MAY)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни MAY зараз.

Що таке MAY (MAY)

Проєкт MAY доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями MAY. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу MAY, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про MAY у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі MAY безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни MAY (USD)

Скільки коштуватиме MAY (MAY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів MAY (MAY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо MAY.

Перегляньте прогноз ціни MAY вже зараз!

Токеноміка MAY (MAY)

Розуміння токеноміки MAY (MAY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MAY зараз!

Як купити MAY (MAY)

Шукаєте як купити MAY? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати MAY на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

MAY до місцевих валют

1 MAY (MAY) до VND
1 028,65335
1 MAY (MAY) до AUD
A$0,0590259
1 MAY (MAY) до GBP
0,0289266
1 MAY (MAY) до EUR
0,0332265
1 MAY (MAY) до USD
$0,03909
1 MAY (MAY) до MYR
RM0,164178
1 MAY (MAY) до TRY
1,6280985
1 MAY (MAY) до JPY
¥5,74623
1 MAY (MAY) до ARS
ARS$55,683705
1 MAY (MAY) до RUB
3,2135889
1 MAY (MAY) до INR
3,4684557
1 MAY (MAY) до IDR
Rp651,4997394
1 MAY (MAY) до KRW
55,0563105
1 MAY (MAY) до PHP
2,263311
1 MAY (MAY) до EGP
￡E.1,8657657
1 MAY (MAY) до BRL
R$0,2083497
1 MAY (MAY) до CAD
C$0,0543351
1 MAY (MAY) до BDT
4,7552985
1 MAY (MAY) до NGN
57,2324508
1 MAY (MAY) до COP
$152,1011445
1 MAY (MAY) до ZAR
R.0,6731298
1 MAY (MAY) до UAH
1,6120716
1 MAY (MAY) до TZS
T.Sh.96,04413
1 MAY (MAY) до VES
Bs7,11438
1 MAY (MAY) до CLP
$37,72185
1 MAY (MAY) до PKR
Rs10,9956261
1 MAY (MAY) до KZT
21,3955206
1 MAY (MAY) до THB
฿1,2641706
1 MAY (MAY) до TWD
NT$1,1879451
1 MAY (MAY) до AED
د.إ0,1434603
1 MAY (MAY) до CHF
Fr0,0308811
1 MAY (MAY) до HKD
HK$0,3041202
1 MAY (MAY) до AMD
֏14,9769426
1 MAY (MAY) до MAD
.د.م0,3553281
1 MAY (MAY) до MXN
$0,7188651
1 MAY (MAY) до SAR
ريال0,1461966
1 MAY (MAY) до ETB
Br5,6715681
1 MAY (MAY) до KES
KSh5,0480826
1 MAY (MAY) до JOD
د.أ0,02771481
1 MAY (MAY) до PLN
0,1415058
1 MAY (MAY) до RON
лв0,1692597
1 MAY (MAY) до SEK
kr0,3662733
1 MAY (MAY) до BGN
лв0,0648894
1 MAY (MAY) до HUF
Ft12,9262812
1 MAY (MAY) до CZK
0,8075994
1 MAY (MAY) до KWD
د.ك0,01192245
1 MAY (MAY) до ILS
0,128997
1 MAY (MAY) до BOB
Bs0,269721
1 MAY (MAY) до AZN
0,066453
1 MAY (MAY) до TJS
SM0,3639279
1 MAY (MAY) до GEL
0,1063248
1 MAY (MAY) до AOA
Kz35,8295031
1 MAY (MAY) до BHD
.د.ب0,01469784
1 MAY (MAY) до BMD
$0,03909
1 MAY (MAY) до DKK
kr0,2486124
1 MAY (MAY) до HNL
L1,0222035
1 MAY (MAY) до MUR
1,7711679
1 MAY (MAY) до NAD
$0,6735207
1 MAY (MAY) до NOK
kr0,3889455
1 MAY (MAY) до NZD
$0,0668439
1 MAY (MAY) до PAB
B/.0,03909
1 MAY (MAY) до PGK
K0,1661325
1 MAY (MAY) до QAR
ر.ق0,1422876
1 MAY (MAY) до RSD
дин.3,9000093
1 MAY (MAY) до UZS
soʻm470,9637471
1 MAY (MAY) до ALL
L3,2206251
1 MAY (MAY) до ANG
ƒ0,0699711
1 MAY (MAY) до AWG
ƒ0,070362
1 MAY (MAY) до BBD
$0,07818
1 MAY (MAY) до BAM
KM0,0648894
1 MAY (MAY) до BIF
Fr114,96369
1 MAY (MAY) до BND
$0,0500352
1 MAY (MAY) до BSD
$0,03909
1 MAY (MAY) до JMD
$6,2762904
1 MAY (MAY) до KHR
156,9877854
1 MAY (MAY) до KMF
Fr16,37871
1 MAY (MAY) до LAK
849,7825917
1 MAY (MAY) до LKR
Rs11,8200342
1 MAY (MAY) до MDL
L0,6543666
1 MAY (MAY) до MGA
Ar174,5087052
1 MAY (MAY) до MOP
P0,3131109
1 MAY (MAY) до MVR
0,598077
1 MAY (MAY) до MWK
MK67,8645399
1 MAY (MAY) до MZN
MT2,497851
1 MAY (MAY) до NPR
Rs5,558598
1 MAY (MAY) до PYG
275,27178
1 MAY (MAY) до RWF
Fr56,56323
1 MAY (MAY) до SBD
$0,3221016
1 MAY (MAY) до SCR
0,5714958
1 MAY (MAY) до SRD
$1,489329
1 MAY (MAY) до SVC
$0,3416466
1 MAY (MAY) до SZL
L0,6731298
1 MAY (MAY) до TMT
m0,136815
1 MAY (MAY) до TND
د.ت0,11383008
1 MAY (MAY) до TTD
$0,2646393
1 MAY (MAY) до UGX
Sh135,2514
1 MAY (MAY) до XAF
Fr21,81222
1 MAY (MAY) до XCD
$0,105543
1 MAY (MAY) до XOF
Fr21,81222
1 MAY (MAY) до XPF
Fr3,94809
1 MAY (MAY) до BWP
P0,5191152
1 MAY (MAY) до BZD
$0,0785709
1 MAY (MAY) до CVE
$3,6709419
1 MAY (MAY) до DJF
Fr6,95802
1 MAY (MAY) до DOP
$2,447034
1 MAY (MAY) до DZD
د.ج5,0613732
1 MAY (MAY) до FJD
$0,0879525
1 MAY (MAY) до GNF
Fr339,88755
1 MAY (MAY) до GTQ
Q0,2994294
1 MAY (MAY) до GYD
$8,1741099
1 MAY (MAY) до ISK
kr4,6908

Ресурс MAY

Щоб дізнатися більше про MAY, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтMAY
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про MAY

Скільки сьогодні коштує MAY (MAY)?
Актуальна ціна MAY у USD становить 0,03909 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MAY до USD?
Поточна ціна MAY до USD — $ 0,03909. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація MAY?
Ринкова капіталізація MAY — $ 12,22M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MAY?
Циркуляційна пропозиція MAY — 312,66M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MAY?
MAY досяг історичної максимальної ціни у 10,157036358034295 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MAY?
Історична мінімальна ціна MAY становила 0,03733335169831041 USD.
Який обсяг торгівлі MAY?
Актуальний обсяг торгівлі MAY за 24 години — $ 59,71K USD.
Чи підніметься ціна MAY цього року?
MAY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MAY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:46:02 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для MAY (MAY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-04 13:39:16Ончейн дані
Спот ETF Ethereum у США зафіксував чистий приплив у розмірі 233,5 мільйона доларів вчора
10-04 11:26:38Оновлення в галузі
Випуск USDC перевищує 75 мільярдів, частка ринку досягає 24,9%
10-03 10:20:00Оновлення в галузі
Загальна тверда капіталізація криптовалют повертається вище $4,2 трильйона, зі збільшенням на 2,3% за 24 год
10-03 05:17:00Оновлення в галузі
Bitcoin вперше з середини серпня перевищує позначку $120 000
10-01 14:11:00Оновлення в галузі
Вчора спотові ETF Ethereum у США зафіксували чистий приплив у розмірі $127,5 мільйона, тоді як спотові ETF Bitcoin зафіксували чистий приплив у розмірі $430 мільйонів
09-30 18:14:00Оновлення в галузі
Поточні ставки фінансування на основних CEX та DEX вказують на нейтральний ринок з легким ведмежим ухилом

Головні новини

Вартості маржинальних ф’ючерсів MEXC: можливості та виклики отримання подвійного доходу від торгівлі

October 3, 2025

Розумна торгівля, нульові комісії: як AI-підтримувані ордери MEXC змінюють гру

October 3, 2025

GameFi 2.0: Чому токенна економіка вирішить майбутнє блокчейн-ігор

October 3, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор MAY до USD

Сума

MAY
MAY
USD
USD

1 MAY = 0,03909 USD

Торгувати MAY

MAY/USDT
$0,03909
$0,03909$0,03909
-0,25%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --