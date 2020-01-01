Токеноміка Heroes of Mavia (MAVIA) Дізнайтеся ключову інформацію про Heroes of Mavia (MAVIA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Heroes of Mavia (MAVIA) Heroes of Mavia — це мультиплеєрна онлайн-стратегія на основі блокчейну, де гравці використовують свої бази та армії для боротьби з іншими гравцями та змагаються за реальну криптовалюту в режимі "грайте, щоб заробляти". Гравці можуть купувати, орендувати або співпрацювати зі землевласниками, щоб придбати і побудувати базу в грі, заробляючи більше винагород в процесі боротьби з більш складними базами, побудованими іншими гравцями по всьому світу. Офіційний вебсайт: https://mavia.com Whitepaper: https://statics.mavia.com/landing/public/game_deck.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x24fcfc492c1393274b6bcd568ac9e225bec93584 Купити MAVIA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Heroes of Mavia (MAVIA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Heroes of Mavia (MAVIA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,62M $ 14,62M $ 14,62M Загальна пропозиція: $ 256,99M $ 256,99M $ 256,99M Циркуляційна пропозиція: $ 111,93M $ 111,93M $ 111,93M FDV (повністю розведена вартість): $ 33,56M $ 33,56M $ 33,56M Історичний максимум: $ 10,7952 $ 10,7952 $ 10,7952 Історичний мінімум: $ 0,09690384445875239 $ 0,09690384445875239 $ 0,09690384445875239 Поточна ціна: $ 0,1306 $ 0,1306 $ 0,1306 Дізнайтеся більше про ціну Heroes of Mavia (MAVIA)

Токеноміка Heroes of Mavia (MAVIA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Heroes of Mavia (MAVIA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MAVIA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MAVIA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MAVIA, досліджуйте ціну токена MAVIA в реальному часі!

Як купити MAVIA Зацікавлені в додаванні Heroes of Mavia (MAVIA) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі MAVIA, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити MAVIA на MEXC зараз!

Історія ціни Heroes of Mavia (MAVIA) Аналіз історії ціни MAVIA допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни MAVIA прямо зараз!

Прогноз ціни MAVIA Хочете знати, куди рухається MAVIA? Наша сторінка прогнозу ціни MAVIA поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена MAVIA зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!