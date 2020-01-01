Токеноміка Mantis Network (MANTIS) Дізнайтеся ключову інформацію про Mantis Network (MANTIS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mantis Network (MANTIS) Mantis має на меті спростити кросчейн транзакції, надаючи безперебійне середовище, яке абстрагується від складнощів навігації між різними платформами та мостами DEX. Завдяки уніфікованому інтерфейсу користувачі можуть без зусиль отримати доступ до активів у різних мережах, починаючи з Solana і закінчуючи Ethereum. Завдяки потужній мережі пошукових систем Mantis забезпечує оптимальне ціноутворення та виконання кожної транзакції. Окрім користі для кінцевих користувачів, Mantis пропонує розробникам потужний інструмент для інтеграції кросчейн інфраструктури у свої застосунки. Офіційний вебсайт: https:/.mantis.app Whitepaper: https://docs.mantis.app Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/Mant1sZcb8x2YMZe7RdqSfStCj4YxjmQByNKyHpLJK9 Купити MANTIS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mantis Network (MANTIS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mantis Network (MANTIS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 455,30K $ 455,30K $ 455,30K Історичний максимум: $ 2,52 $ 2,52 $ 2,52 Історичний мінімум: $ 0,003922139931403668 $ 0,003922139931403668 $ 0,003922139931403668 Поточна ціна: $ 0,004553 $ 0,004553 $ 0,004553 Дізнайтеся більше про ціну Mantis Network (MANTIS)

Токеноміка Mantis Network (MANTIS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mantis Network (MANTIS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MANTIS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MANTIS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MANTIS, досліджуйте ціну токена MANTIS в реальному часі!

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