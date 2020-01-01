Токеноміка Manta Network (MANTA) Дізнайтеся ключову інформацію про Manta Network (MANTA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Manta Network (MANTA) Manta Network — це багатомодульна екосистема для застосунків із нульовим розголошенням (ZK). Офіційний вебсайт: https://manta.network/ Whitepaper: https://mantanetwork.medium.com/the-manta-pacific-roadmap-d09a9d918553 Оглядач блокчейну: https://pacific-explorer.manta.network/token/0x95CeF13441Be50d20cA4558CC0a27B601aC544E5?tab=token_transfers Купити MANTA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Manta Network (MANTA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Manta Network (MANTA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 74,48M $ 74,48M $ 74,48M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 418,67M $ 418,67M $ 418,67M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 10 $ 10 $ 10 Історичний мінімум: $ 0,15642983692201723 $ 0,15642983692201723 $ 0,15642983692201723 Поточна ціна: $ 0,1779 $ 0,1779 $ 0,1779 Дізнайтеся більше про ціну Manta Network (MANTA)

Токеноміка Manta Network (MANTA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Manta Network (MANTA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MANTA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MANTA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MANTA, досліджуйте ціну токена MANTA в реальному часі!

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