Токеноміка Mancium (MANC) Дізнайтеся ключову інформацію про Mancium (MANC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mancium (MANC) Mancium is a token that allows you to participate actively in the MANC ecosystem, which is growing very effectively and successfully at a great rate. Mancium will be used in in-app game purchases, and will have a number of further benefits for its holders. It will be the only token that will allow the purchase of many items and features in MANC’s applications. Those users who hold their Manciums during particular scheduled periods will be provided with even further advantages such as stake interests and bonuses. Another benefit Mancium holders are provided with is the opportunity to join MANC Academy. Besides MANC Academy candidates, Manciums will be used by those users interested in metaverse. Meta versions of MANC games applications will be available only to Mancium holders and holders of Mancium-related NFTs. Офіційний вебсайт: https://www.mancium.io/ Whitepaper: https://mancium.io/litepaper Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xe0c05ec44775e4ad62cdc2eecdf337aa7a143363 Купити MANC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mancium (MANC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mancium (MANC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,18M $ 1,18M $ 1,18M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 11,84M $ 11,84M $ 11,84M Історичний максимум: $ 15,9998 $ 15,9998 $ 15,9998 Історичний мінімум: $ 0,11103732124290229 $ 0,11103732124290229 $ 0,11103732124290229 Поточна ціна: $ 0,1184 $ 0,1184 $ 0,1184 Дізнайтеся більше про ціну Mancium (MANC)

Токеноміка Mancium (MANC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mancium (MANC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MANC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MANC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MANC, досліджуйте ціну токена MANC в реальному часі!

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