Токеноміка Matrix AI Network (MAN) Дізнайтеся ключову інформацію про Matrix AI Network (MAN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Matrix AI Network (MAN) The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse. Офіційний вебсайт: https://www.matrix.io/ Whitepaper: https://1369953351-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FT5LtcFS1DoKk05KGaZdm%2Fuploads%2FOnsRSLdWol2UnvQRYM9t%2FMatrix%203.0%20Roadmap%20Full%20EN.pdf?alt=media&token=ef0cf8d3-81e0-473a-9da5-5ffad4dffe50 Оглядач блокчейну: https://tom.matrix.io/home Купити MAN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Matrix AI Network (MAN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Matrix AI Network (MAN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,18M $ 3,18M $ 3,18M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 463,19M $ 463,19M $ 463,19M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,86M $ 6,86M $ 6,86M Історичний максимум: $ 0,08 $ 0,08 $ 0,08 Історичний мінімум: $ 0,004471874686648602 $ 0,004471874686648602 $ 0,004471874686648602 Поточна ціна: $ 0,00686 $ 0,00686 $ 0,00686 Дізнайтеся більше про ціну Matrix AI Network (MAN)

Токеноміка Matrix AI Network (MAN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Matrix AI Network (MAN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MAN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MAN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MAN, досліджуйте ціну токена MAN в реальному часі!

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