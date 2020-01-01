Токеноміка Mind-AI (MA) Дізнайтеся ключову інформацію про Mind-AI (MA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mind-AI (MA) Перший рівень для аналізу ринку, що пропонує елітні дані, покликані дати користувачам та інвесторам конкурентну перевагу на швидкозмінних криптовалютних ринках. Офіційний вебсайт: https://www.mind-ai.io/ Whitepaper: https://docs.mind-ai.io/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xb5ab5cf2e2c686ae43f01f23859f3a55a8629c1c Купити MA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mind-AI (MA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mind-AI (MA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 291,07K $ 291,07K $ 291,07K Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 254,43M $ 254,43M $ 254,43M FDV (повністю розведена вартість): $ 572,00K $ 572,00K $ 572,00K Історичний максимум: $ 0,03401 $ 0,03401 $ 0,03401 Історичний мінімум: $ 0,001120423962405638 $ 0,001120423962405638 $ 0,001120423962405638 Поточна ціна: $ 0,001144 $ 0,001144 $ 0,001144 Дізнайтеся більше про ціну Mind-AI (MA)

Токеноміка Mind-AI (MA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mind-AI (MA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MA, досліджуйте ціну токена MA в реальному часі!

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