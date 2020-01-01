Токеноміка Mind-AI (MA)

Токеноміка Mind-AI (MA)

Дізнайтеся ключову інформацію про Mind-AI (MA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Mind-AI (MA)

Перший рівень для аналізу ринку, що пропонує елітні дані, покликані дати користувачам та інвесторам конкурентну перевагу на швидкозмінних криптовалютних ринках.

Офіційний вебсайт:
https://www.mind-ai.io/
Whitepaper:
https://docs.mind-ai.io/
Оглядач блокчейну:
https://bscscan.com/token/0xb5ab5cf2e2c686ae43f01f23859f3a55a8629c1c

Токеноміка та аналіз ціни Mind-AI (MA)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mind-AI (MA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 291,07K
$ 291,07K$ 291,07K
Загальна пропозиція:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Циркуляційна пропозиція:
$ 254,43M
$ 254,43M$ 254,43M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 572,00K
$ 572,00K$ 572,00K
Історичний максимум:
$ 0,03401
$ 0,03401$ 0,03401
Історичний мінімум:
$ 0,001120423962405638
$ 0,001120423962405638$ 0,001120423962405638
Поточна ціна:
$ 0,001144
$ 0,001144$ 0,001144

Токеноміка Mind-AI (MA): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Mind-AI (MA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів MA, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MA, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку MA, досліджуйте ціну токена MA в реальному часі!

Як купити MA

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Історія ціни Mind-AI (MA)

Аналіз історії ціни MA допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни MA

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.