Токеноміка Levva Protocol Token (LVVA) Дізнайтеся ключову інформацію про Levva Protocol Token (LVVA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Levva Protocol Token (LVVA) Levva — це ваш DeFi-менеджер портфеля, який працює на штучному інтелекті та бере на себе всю важку роботу. Наш AI-співкерівник налаштовує інвестиційні стратегії відповідно до ваших цілей, безпечно автоматизує оптимізацію доходу і дає вам повний контроль над вашим портфелем без зайвої складності. Незалежно від того, чи ви новачок у DeFi, чи професіонал, Levva робить процес простим, безпечним та оптимізованим, щоб ви могли зосередитись на важливому, поки ваші активи працюють на вас. Офіційний вебсайт: https://levva.fi Whitepaper: https://docs.levva.fi/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x6243558a24CC6116aBE751f27E6d7Ede50ABFC76 Купити LVVA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Levva Protocol Token (LVVA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Levva Protocol Token (LVVA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 3,92M $ 3,92M $ 3,92M Історичний максимум: $ 0,017864 $ 0,017864 $ 0,017864 Історичний мінімум: $ 0,001889725184560468 $ 0,001889725184560468 $ 0,001889725184560468 Поточна ціна: $ 0,001961 $ 0,001961 $ 0,001961 Дізнайтеся більше про ціну Levva Protocol Token (LVVA)

Токеноміка Levva Protocol Token (LVVA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Levva Protocol Token (LVVA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LVVA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LVVA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LVVA, досліджуйте ціну токена LVVA в реальному часі!

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