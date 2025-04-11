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Поточна ціна Levva Protocol Token (LVVA)

USD

Графік ціни Levva Protocol Token (LVVA) в реальному часі

$0.00484
$0.00484$0.00484
-0.43%(1D)

Дані та інформація про ціну LVVA в реальному часі

Поточна ціна Levva Protocol Token (LVVA) сьогодні становить 0.00484 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна LVVA у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Levva Protocol Token:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 158.21K USD
- Зміна ціни Levva Protocol Token протягом дня – -0.43%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники LVVAUSD

Відстежуйте зміни ціни на Levva Protocol Token за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0000209-0.43%
30 днів$ +0.002268+88.18%
60 днів$ +0.00384+384.00%
90 днів$ +0.00384+384.00%
Зміна ціни Levva Protocol Token сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни LVVA на $ -0.0000209 (-0.43%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Levva Protocol Token за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.002268 (+88.18%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Levva Protocol Token за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник LVVA змінився на $ +0.00384 (+384.00%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Levva Protocol Token за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.00384 (+384.00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну LVVA

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Levva Protocol Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.004556
$ 0.004556$ 0.004556

$ 0.005151
$ 0.005151$ 0.005151

$ 0.017864
$ 0.017864$ 0.017864

-0.40%

-0.43%

-6.22%

Ринкова інформація LVVA

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 158.21K
$ 158.21K$ 158.21K

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Що таке Levva Protocol Token (LVVA)

Levva — це ваш DeFi-менеджер портфеля, який працює на штучному інтелекті та бере на себе всю важку роботу. Наш AI-співкерівник налаштовує інвестиційні стратегії відповідно до ваших цілей, безпечно автоматизує оптимізацію доходу і дає вам повний контроль над вашим портфелем без зайвої складності. Незалежно від того, чи ви новачок у DeFi, чи професіонал, Levva робить процес простим, безпечним та оптимізованим, щоб ви могли зосередитись на важливому, поки ваші активи працюють на вас.

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Прогноз ціни Levva Protocol Token

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Levva Protocol Token, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна LVVA? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Levva Protocol Token.

Історія ціни Levva Protocol Token

Відстеження траєкторії ціни LVVA надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії LVVA. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Levva Protocol Token.

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LVVA до місцевих валют

1 LVVA до VND
124.10244
1 LVVA до AUD
A$0.0076956
1 LVVA до GBP
0.0036784
1 LVVA до EUR
0.0042592
1 LVVA до USD
$0.00484
1 LVVA до MYR
RM0.0213928
1 LVVA до TRY
0.1842104
1 LVVA до JPY
¥0.6946852
1 LVVA до RUB
0.4027848
1 LVVA до INR
0.4166272
1 LVVA до IDR
Rp80.6666344
1 LVVA до KRW
6.874978
1 LVVA до PHP
0.2767512
1 LVVA до EGP
￡E.0.248292
1 LVVA до BRL
R$0.0283624
1 LVVA до CAD
C$0.0066792
1 LVVA до BDT
0.5882052
1 LVVA до NGN
7.7316096
1 LVVA до UAH
0.200376
1 LVVA до VES
Bs0.34364
1 LVVA до PKR
Rs1.3572328
1 LVVA до KZT
2.5012636
1 LVVA до THB
฿0.1619948
1 LVVA до TWD
NT$0.1566708
1 LVVA до AED
د.إ0.0177628
1 LVVA до CHF
Fr0.0039204
1 LVVA до HKD
HK$0.03751
1 LVVA до MAD
.د.م0.045012
1 LVVA до MXN
$0.0983972

Ресурс Levva Protocol Token

Щоб дізнатися більше про Levva Protocol Token, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтLevva Protocol Token
Оглядач блокчейну

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1 LVVA = 0.00484 USD

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$0.00484$0.00484
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