Lunarbits були запущені на SpaceX Falcon 9 у складі приватного корисного вантажу (місія Lunaprise) під керівництвом засновників Lunarbits у Space Blue, і тепер їхні двійники представлені у вигляді токенів bitcoin ordinal runes, що є винагородою для екосистеми митців Space Blue, яка охоплює артистів на кшталт Джастіна Тімберлейка, зірок K-Pop, Тейлор Свіфт, професійних спортсменів та 222 контент-проєкти, що охоплюють фан-базу понад 2,5 млрд по всьому світу, чиї пам'ятні речі та музика тепер зберігаються в першому музеї на Місяці і будуть монетизовані для колекціонерів і шанувальників по всьому світу.