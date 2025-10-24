Актуальна ціна Lunarbits сьогодні становить 0.008524 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LUNARBITS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LUNARBITS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Lunarbits сьогодні становить 0.008524 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LUNARBITS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LUNARBITS на MEXC вже зараз.

Курс Lunarbits (LUNARBITS)

Актуальна ціна 1 LUNARBITS до USD:

$0,008524
-3,69%1D
USD
Графік ціни Lunarbits (LUNARBITS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:59:32 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Lunarbits (LUNARBITS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0064
Мін. за 24 год
$ 0,0092
Макс. за 24 год

$ 0,0064
$ 0,0092
--
--
0,00%

-3,69%

-5,29%

-5,29%

Актуальна ціна Lunarbits (LUNARBITS) становить $ 0,008524. За останні 24 години LUNARBITS торгувався між мінімумом у $ 0,0064 і максимумом у $ 0,0092, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LUNARBITS становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то LUNARBITS змінився на 0,00% за останню годину, -3,69% за 24 години та на -5,29% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Lunarbits (LUNARBITS)

--
$ 20,83K
$ 20,83K$ 20,83K

$ 1,89M
$ 1,89M$ 1,89M

--
222 222 222
222 222 222 222 222 222

BTCRUNES

Поточна ринкова капіталізація Lunarbits — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 20,83K. Циркуляційна пропозиція LUNARBITS — --, зі загальною пропозицією 222222222. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,89M.

Історія ціни Lunarbits (LUNARBITS) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Lunarbits за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00032659-3,69%
30 днів$ -0,042676-83,36%
60 днів$ -0,131476-93,92%
90 днів$ -0,231476-96,45%
Зміна ціни Lunarbits сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни LUNARBITS на $ -0,00032659 (-3,69%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Lunarbits за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,042676 (-83,36%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Lunarbits за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник LUNARBITS змінився на $ -0,131476 (-93,92%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Lunarbits за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,231476 (-96,45%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Lunarbits (LUNARBITS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Lunarbits зараз.

Що таке Lunarbits (LUNARBITS)

Lunarbits були запущені на SpaceX Falcon 9 у складі приватного корисного вантажу (місія Lunaprise) під керівництвом засновників Lunarbits у Space Blue, і тепер їхні двійники представлені у вигляді токенів bitcoin ordinal runes, що є винагородою для екосистеми митців Space Blue, яка охоплює артистів на кшталт Джастіна Тімберлейка, зірок K-Pop, Тейлор Свіфт, професійних спортсменів та 222 контент-проєкти, що охоплюють фан-базу понад 2,5 млрд по всьому світу, чиї пам'ятні речі та музика тепер зберігаються в першому музеї на Місяці і будуть монетизовані для колекціонерів і шанувальників по всьому світу.

Проєкт Lunarbits доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Lunarbits. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу LUNARBITS, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Lunarbits у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Lunarbits безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Lunarbits (USD)

Скільки коштуватиме Lunarbits (LUNARBITS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Lunarbits (LUNARBITS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Lunarbits.

Перегляньте прогноз ціни Lunarbits вже зараз!

Токеноміка Lunarbits (LUNARBITS)

Розуміння токеноміки Lunarbits (LUNARBITS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LUNARBITS зараз!

Як купити Lunarbits (LUNARBITS)

Шукаєте як купити Lunarbits? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Lunarbits на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

LUNARBITS до місцевих валют

1 Lunarbits (LUNARBITS) до VND
224,30906
1 Lunarbits (LUNARBITS) до AUD
A$0,01304172
1 Lunarbits (LUNARBITS) до GBP
0,006393
1 Lunarbits (LUNARBITS) до EUR
0,00733064
1 Lunarbits (LUNARBITS) до USD
$0,008524
1 Lunarbits (LUNARBITS) до MYR
RM0,03597128
1 Lunarbits (LUNARBITS) до TRY
0,3584342
1 Lunarbits (LUNARBITS) до JPY
¥1,295648
1 Lunarbits (LUNARBITS) до ARS
ARS$12,64680308
1 Lunarbits (LUNARBITS) до RUB
0,69402408
1 Lunarbits (LUNARBITS) до INR
0,74857768
1 Lunarbits (LUNARBITS) до IDR
Rp142,06660984
1 Lunarbits (LUNARBITS) до PHP
0,49967688
1 Lunarbits (LUNARBITS) до EGP
￡E.0,40557192
1 Lunarbits (LUNARBITS) до BRL
R$0,04585912
1 Lunarbits (LUNARBITS) до CAD
C$0,0119336
1 Lunarbits (LUNARBITS) до BDT
1,0416328
1 Lunarbits (LUNARBITS) до NGN
12,4437614
1 Lunarbits (LUNARBITS) до COP
$33,296875
1 Lunarbits (LUNARBITS) до ZAR
R.0,14772092
1 Lunarbits (LUNARBITS) до UAH
0,35621796
1 Lunarbits (LUNARBITS) до TZS
T.Sh.21,20396144
1 Lunarbits (LUNARBITS) до VES
Bs1,807088
1 Lunarbits (LUNARBITS) до CLP
$8,063704
1 Lunarbits (LUNARBITS) до PKR
Rs2,40649568
1 Lunarbits (LUNARBITS) до KZT
4,57534224
1 Lunarbits (LUNARBITS) до THB
฿0,27950196
1 Lunarbits (LUNARBITS) до TWD
NT$0,2625392
1 Lunarbits (LUNARBITS) до AED
د.إ0,03128308
1 Lunarbits (LUNARBITS) до CHF
Fr0,00673396
1 Lunarbits (LUNARBITS) до HKD
HK$0,06623148
1 Lunarbits (LUNARBITS) до AMD
֏3,25216172
1 Lunarbits (LUNARBITS) до MAD
.د.م0,07867652
1 Lunarbits (LUNARBITS) до MXN
$0,1568416
1 Lunarbits (LUNARBITS) до SAR
ريال0,031965
1 Lunarbits (LUNARBITS) до ETB
Br1,28720924
1 Lunarbits (LUNARBITS) до KES
KSh1,09840264
1 Lunarbits (LUNARBITS) до JOD
د.أ0,006043516
1 Lunarbits (LUNARBITS) до PLN
0,03102736
1 Lunarbits (LUNARBITS) до RON
лв0,03724988
1 Lunarbits (LUNARBITS) до SEK
kr0,07995512
1 Lunarbits (LUNARBITS) до BGN
лв0,01432032
1 Lunarbits (LUNARBITS) до HUF
Ft2,86423448
1 Lunarbits (LUNARBITS) до CZK
0,17849256
1 Lunarbits (LUNARBITS) до KWD
د.ك0,002608344
1 Lunarbits (LUNARBITS) до ILS
0,02804396
1 Lunarbits (LUNARBITS) до BOB
Bs0,05873036
1 Lunarbits (LUNARBITS) до AZN
0,0144908
1 Lunarbits (LUNARBITS) до TJS
SM0,07867652
1 Lunarbits (LUNARBITS) до GEL
0,02310004
1 Lunarbits (LUNARBITS) до AOA
Kz7,79869284
1 Lunarbits (LUNARBITS) до BHD
.د.ب0,003205024
1 Lunarbits (LUNARBITS) до BMD
$0,008524
1 Lunarbits (LUNARBITS) до DKK
kr0,05480932
1 Lunarbits (LUNARBITS) до HNL
L0,22324356
1 Lunarbits (LUNARBITS) до MUR
0,38801248
1 Lunarbits (LUNARBITS) до NAD
$0,14763568
1 Lunarbits (LUNARBITS) до NOK
kr0,08506952
1 Lunarbits (LUNARBITS) до NZD
$0,01474652
1 Lunarbits (LUNARBITS) до PAB
B/.0,008524
1 Lunarbits (LUNARBITS) до PGK
K0,03588604
1 Lunarbits (LUNARBITS) до QAR
ر.ق0,03094212
1 Lunarbits (LUNARBITS) до RSD
дин.0,8604978
1 Lunarbits (LUNARBITS) до UZS
soʻm102,69877156
1 Lunarbits (LUNARBITS) до ALL
L0,7091968
1 Lunarbits (LUNARBITS) до ANG
ƒ0,01525796
1 Lunarbits (LUNARBITS) до AWG
ƒ0,0153432
1 Lunarbits (LUNARBITS) до BBD
$0,017048
1 Lunarbits (LUNARBITS) до BAM
KM0,01432032
1 Lunarbits (LUNARBITS) до BIF
Fr25,069084
1 Lunarbits (LUNARBITS) до BND
$0,01099596
1 Lunarbits (LUNARBITS) до BSD
$0,008524
1 Lunarbits (LUNARBITS) до JMD
$1,3642662
1 Lunarbits (LUNARBITS) до KHR
34,23289544
1 Lunarbits (LUNARBITS) до KMF
Fr3,614176
1 Lunarbits (LUNARBITS) до LAK
185,30434412
1 Lunarbits (LUNARBITS) до LKR
රු2,57987384
1 Lunarbits (LUNARBITS) до MDL
L0,14422608
1 Lunarbits (LUNARBITS) до MGA
Ar38,05352272
1 Lunarbits (LUNARBITS) до MOP
P0,06802152
1 Lunarbits (LUNARBITS) до MVR
0,1304172
1 Lunarbits (LUNARBITS) до MWK
MK14,7473724
1 Lunarbits (LUNARBITS) до MZN
MT0,54476884
1 Lunarbits (LUNARBITS) до NPR
रु1,19480908
1 Lunarbits (LUNARBITS) до PYG
60,026008
1 Lunarbits (LUNARBITS) до RWF
Fr12,351276
1 Lunarbits (LUNARBITS) до SBD
$0,07006728
1 Lunarbits (LUNARBITS) до SCR
0,11771644
1 Lunarbits (LUNARBITS) до SRD
$0,33831756
1 Lunarbits (LUNARBITS) до SVC
$0,07432928
1 Lunarbits (LUNARBITS) до SZL
L0,14755044
1 Lunarbits (LUNARBITS) до TMT
m0,029834
1 Lunarbits (LUNARBITS) до TND
د.ت0,02497532
1 Lunarbits (LUNARBITS) до TTD
$0,05762224
1 Lunarbits (LUNARBITS) до UGX
Sh29,697616
1 Lunarbits (LUNARBITS) до XAF
Fr4,807536
1 Lunarbits (LUNARBITS) до XCD
$0,0230148
1 Lunarbits (LUNARBITS) до XOF
Fr4,807536
1 Lunarbits (LUNARBITS) до XPF
Fr0,869448
1 Lunarbits (LUNARBITS) до BWP
P0,11396588
1 Lunarbits (LUNARBITS) до BZD
$0,017048
1 Lunarbits (LUNARBITS) до CVE
$0,8089276
1 Lunarbits (LUNARBITS) до DJF
Fr1,508748
1 Lunarbits (LUNARBITS) до DOP
$0,54280832
1 Lunarbits (LUNARBITS) до DZD
د.ج1,1089724
1 Lunarbits (LUNARBITS) до FJD
$0,01951996
1 Lunarbits (LUNARBITS) до GNF
Fr73,47688
1 Lunarbits (LUNARBITS) до GTQ
Q0,06512336
1 Lunarbits (LUNARBITS) до GYD
$1,77836212
1 Lunarbits (LUNARBITS) до ISK
kr1,039928

Ресурс Lunarbits

Щоб дізнатися більше про Lunarbits, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтLunarbits
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Lunarbits

Скільки сьогодні коштує Lunarbits (LUNARBITS)?
Актуальна ціна LUNARBITS у USD становить 0,008524 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LUNARBITS до USD?
Поточна ціна LUNARBITS до USD — $ 0,008524. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Lunarbits?
Ринкова капіталізація LUNARBITS — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LUNARBITS?
Циркуляційна пропозиція LUNARBITS — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LUNARBITS?
LUNARBITS досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LUNARBITS?
Історична мінімальна ціна LUNARBITS становила -- USD.
Який обсяг торгівлі LUNARBITS?
Актуальний обсяг торгівлі LUNARBITS за 24 години — $ 20,83K USD.
Чи підніметься ціна LUNARBITS цього року?
LUNARBITS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LUNARBITS для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Lunarbits (LUNARBITS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

