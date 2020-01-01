Токеноміка Luna by Virtuals (LUNAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Luna by Virtuals (LUNAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Luna by Virtuals (LUNAI) LUNAI — це мемкоїн. Офіційний вебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/68 Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/9se6kma7LeGcQWyRBNcYzyxZPE3r9t9qWZ8SnjnN3jJ7 Купити LUNAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Luna by Virtuals (LUNAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Luna by Virtuals (LUNAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 16,07M $ 16,07M $ 16,07M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 16,07M $ 16,07M $ 16,07M Історичний максимум: $ 0,28014 $ 0,28014 $ 0,28014 Історичний мінімум: $ 0,000061496208216134 $ 0,000061496208216134 $ 0,000061496208216134 Поточна ціна: $ 0,01607 $ 0,01607 $ 0,01607 Дізнайтеся більше про ціну Luna by Virtuals (LUNAI)

Токеноміка Luna by Virtuals (LUNAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Luna by Virtuals (LUNAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LUNAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LUNAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LUNAI, досліджуйте ціну токена LUNAI в реальному часі!

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