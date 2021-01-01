Токеноміка LUFFY (LUFFY) Дізнайтеся ключову інформацію про LUFFY (LUFFY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація LUFFY (LUFFY) Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists. Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens". Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, “The Ethereum network,” allowing investors and fans to stay decentralized. "Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team Офіційний вебсайт: https://www.luffytoken.com Whitepaper: https://luffytoken.com/pdf/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x54012cDF4119DE84218F7EB90eEB87e25aE6EBd7 Купити LUFFY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни LUFFY (LUFFY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LUFFY (LUFFY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 4,01M $ 4,01M $ 4,01M Історичний максимум: $ 0,0003911 $ 0,0003911 $ 0,0003911 Історичний мінімум: $ 0,00000000018032523 $ 0,00000000018032523 $ 0,00000000018032523 Поточна ціна: $ 0,00004011 $ 0,00004011 $ 0,00004011 Дізнайтеся більше про ціну LUFFY (LUFFY)

Токеноміка LUFFY (LUFFY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LUFFY (LUFFY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LUFFY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LUFFY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LUFFY, досліджуйте ціну токена LUFFY в реальному часі!

Як купити LUFFY Зацікавлені в додаванні LUFFY (LUFFY) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі LUFFY, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити LUFFY на MEXC зараз!

Історія ціни LUFFY (LUFFY) Аналіз історії ціни LUFFY допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни LUFFY прямо зараз!

Прогноз ціни LUFFY Хочете знати, куди рухається LUFFY? Наша сторінка прогнозу ціни LUFFY поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена LUFFY зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!