Токеноміка Luxury Travel Token (LTT) Дізнайтеся ключову інформацію про Luxury Travel Token (LTT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Luxury Travel Token (LTT) Luxury Travel Token — це токен-проєкт, що підтримує новий інноваційний бренд розкішних подорожей. Він забезпечує новий і революційний досвід розкішних подорожей з Японії по всьому світу. Це захопливий проєкт, який залучає людей у всьому світі як учасників, так і прихильників. Офіційний вебсайт: https://lt-t.io/ Whitepaper: https://www.dropbox.com/scl/fi/hj1c0ihd01nym8kevrin7/LTT-WP-Final-EN.pdf?rlkey=p0vm8l7mt1p33tdhy0gx6zs96&e=1&st=hnr3k3yq&dl=0 Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x3F91Ad19AF450B44cf5176b4dE719d77CB19EEc7 Купити LTT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Luxury Travel Token (LTT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Luxury Travel Token (LTT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 308,15M $ 308,15M $ 308,15M Історичний максимум: $ 0,193562 $ 0,193562 $ 0,193562 Історичний мінімум: $ 0,001171326666446022 $ 0,001171326666446022 $ 0,001171326666446022 Поточна ціна: $ 0,0030815 $ 0,0030815 $ 0,0030815 Дізнайтеся більше про ціну Luxury Travel Token (LTT)

Токеноміка Luxury Travel Token (LTT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Luxury Travel Token (LTT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LTT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LTT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LTT, досліджуйте ціну токена LTT в реальному часі!

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