Токеноміка Laqira Protocol (LQR) Дізнайтеся ключову інформацію про Laqira Protocol (LQR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Laqira Protocol (LQR) Laqira Protocol — це DeFi-хаб з інноваційними продуктами, включаючи LaqiraPay, LaqiDex і TaBit. Офіційний вебсайт: https://laqira.io Whitepaper: https://laqira.io/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xc4a1e7106d08b7ff947254b6d75cf2b877d55daf Купити LQR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Laqira Protocol (LQR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Laqira Protocol (LQR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,75M $ 4,75M $ 4,75M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 88,62M $ 88,62M $ 88,62M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,4117 $ 0,4117 $ 0,4117 Історичний мінімум: $ 0,003177412953362381 $ 0,003177412953362381 $ 0,003177412953362381 Поточна ціна: $ 0,05363 $ 0,05363 $ 0,05363 Дізнайтеся більше про ціну Laqira Protocol (LQR)

Токеноміка Laqira Protocol (LQR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Laqira Protocol (LQR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LQR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LQR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LQR, досліджуйте ціну токена LQR в реальному часі!

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