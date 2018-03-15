Токеноміка Loom Network (LOOM) Дізнайтеся ключову інформацію про Loom Network (LOOM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Loom Network (LOOM) Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum. Офіційний вебсайт: https://loomx.io/ Whitepaper: https://medium.com/loom-network/introducing-loom-network-scaling-ethereum-today-9ea26b5b57c Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x42476F744292107e34519F9c357927074Ea3F75D Купити LOOM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Loom Network (LOOM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Loom Network (LOOM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,81M $ 1,81M $ 1,81M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 1,24B $ 1,24B $ 1,24B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,49801 $ 0,49801 $ 0,49801 Історичний мінімум: $ 0,001328386547818808 $ 0,001328386547818808 $ 0,001328386547818808 Поточна ціна: $ 0,00146 $ 0,00146 $ 0,00146 Дізнайтеся більше про ціну Loom Network (LOOM)

Токеноміка Loom Network (LOOM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Loom Network (LOOM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LOOM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LOOM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LOOM, досліджуйте ціну токена LOOM в реальному часі!

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