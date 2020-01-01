Токеноміка League of Kingdoms (LOKA)
Інформація League of Kingdoms (LOKA)
League of Kingdoms — це MMO-стратегія, у якій гравці борються за панування. Ви можете повністю володіти цифровими активами та безперешкодно торгувати ними за допомогою технології NFT. Ви братимете участь в управлінні грою через прозоре голосування та систему конгресу.
Токеноміка та аналіз ціни League of Kingdoms (LOKA)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена League of Kingdoms (LOKA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка League of Kingdoms (LOKA): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки League of Kingdoms (LOKA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів LOKA, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LOKA, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
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Сума
1 LOKA = 0,04607 USD