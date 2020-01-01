Токеноміка League of Kingdoms (LOKA) Дізнайтеся ключову інформацію про League of Kingdoms (LOKA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація League of Kingdoms (LOKA) League of Kingdoms — це MMO-стратегія, у якій гравці борються за панування. Ви можете повністю володіти цифровими активами та безперешкодно торгувати ними за допомогою технології NFT. Ви братимете участь в управлінні грою через прозоре голосування та систему конгресу. Офіційний вебсайт: https://www.leagueofkingdoms.com/ Whitepaper: https://whitepaper.playersarena.foundation/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x61e90a50137e1f645c9ef4a0d3a4f01477738406 Купити LOKA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни League of Kingdoms (LOKA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена League of Kingdoms (LOKA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 17,34M $ 17,34M $ 17,34M Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 376,40M $ 376,40M $ 376,40M FDV (повністю розведена вартість): $ 23,04M $ 23,04M $ 23,04M Історичний максимум: $ 0,34425 $ 0,34425 $ 0,34425 Історичний мінімум: $ 0,04428115975865313 $ 0,04428115975865313 $ 0,04428115975865313 Поточна ціна: $ 0,04607 $ 0,04607 $ 0,04607 Дізнайтеся більше про ціну League of Kingdoms (LOKA)

Токеноміка League of Kingdoms (LOKA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки League of Kingdoms (LOKA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LOKA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LOKA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LOKA, досліджуйте ціну токена LOKA в реальному часі!

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