Токеноміка Legends of Elysium (LOE) Дізнайтеся ключову інформацію про Legends of Elysium (LOE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Legends of Elysium (LOE) Legends of Elysium (LOE) надає платформу Free-To-Play, де користувачі можуть брати участь у стратегічних колекційних карткових і настільних іграх, заробляючи на щоденних квестах і змаганнях. Проєкт поєднує в собі ігри з технологією блокчейн, пропонуючи унікальний і захопливий фантастичний досвід. Офіційний вебсайт: https://legendsofelysium.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/d9zxup8qet98pf67 Оглядач блокчейну: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x8b78927048de67b9e8c8f834359f15c3822ed871 Купити LOE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Legends of Elysium (LOE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Legends of Elysium (LOE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 40,60K $ 40,60K $ 40,60K Загальна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Циркуляційна пропозиція: $ 13,76M $ 13,76M $ 13,76M FDV (повністю розведена вартість): $ 590,00K $ 590,00K $ 590,00K Історичний максимум: $ 0,417 $ 0,417 $ 0,417 Історичний мінімум: $ 0,002502093505645692 $ 0,002502093505645692 $ 0,002502093505645692 Поточна ціна: $ 0,00295 $ 0,00295 $ 0,00295 Дізнайтеся більше про ціну Legends of Elysium (LOE)

Токеноміка Legends of Elysium (LOE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Legends of Elysium (LOE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LOE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LOE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LOE, досліджуйте ціну токена LOE в реальному часі!

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