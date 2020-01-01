Токеноміка Houdini Swap (LOCK) Дізнайтеся ключову інформацію про Houdini Swap (LOCK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Houdini Swap (LOCK) Кросчейн агрегатор ліквідності з унікальним набором функцій конфіденційності. Офіційний вебсайт: https://houdiniswap.com/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/App2Sp9pgmQG7yD6uVaygULxALf4TpfALgnhHEkJimih Купити LOCK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Houdini Swap (LOCK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Houdini Swap (LOCK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,49M $ 11,49M $ 11,49M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 92,54M $ 92,54M $ 92,54M FDV (повністю розведена вартість): $ 12,42M $ 12,42M $ 12,42M Історичний максимум: $ 1,32 $ 1,32 $ 1,32 Історичний мінімум: $ 0,04071961931670599 $ 0,04071961931670599 $ 0,04071961931670599 Поточна ціна: $ 0,1242 $ 0,1242 $ 0,1242 Дізнайтеся більше про ціну Houdini Swap (LOCK)

Токеноміка Houdini Swap (LOCK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Houdini Swap (LOCK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LOCK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LOCK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LOCK, досліджуйте ціну токена LOCK в реальному часі!

Як купити LOCK Зацікавлені в додаванні Houdini Swap (LOCK) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі LOCK, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити LOCK на MEXC зараз!

Історія ціни Houdini Swap (LOCK) Аналіз історії ціни LOCK допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни LOCK прямо зараз!

Прогноз ціни LOCK Хочете знати, куди рухається LOCK? Наша сторінка прогнозу ціни LOCK поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена LOCK зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!