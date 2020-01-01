Токеноміка LandX Finance (LNDX) Дізнайтеся ключову інформацію про LandX Finance (LNDX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація LandX Finance (LNDX) LandX фінансує фермерів за частку майбутнього врожаю. Фінансування забезпечується сільськогосподарськими угіддями, пропонуючи інвесторам стабільний дохід від матеріальних активів. Офіційний вебсайт: https://landx.fi/ Whitepaper: https://landx.gitbook.io/landx/introduction-to-landx/video-explainer Оглядач блокчейну: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x08A1C30BBB26425c1031ee9E43FA0B9960742539 Купити LNDX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни LandX Finance (LNDX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LandX Finance (LNDX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,35M $ 1,35M $ 1,35M Загальна пропозиція: $ 80,00M $ 80,00M $ 80,00M Циркуляційна пропозиція: $ 14,07M $ 14,07M $ 14,07M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,66M $ 7,66M $ 7,66M Історичний максимум: $ 3,88 $ 3,88 $ 3,88 Історичний мінімум: $ 0,09901588424865783 $ 0,09901588424865783 $ 0,09901588424865783 Поточна ціна: $ 0,0957 $ 0,0957 $ 0,0957 Дізнайтеся більше про ціну LandX Finance (LNDX)

Токеноміка LandX Finance (LNDX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LandX Finance (LNDX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LNDX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LNDX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LNDX, досліджуйте ціну токена LNDX в реальному часі!

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