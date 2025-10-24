Актуальна ціна Lnfi Network сьогодні становить 0.01395 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Lnfi Network сьогодні становить 0.01395 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LN на MEXC вже зараз.

Докладніше про LN

Інформація про ціну LN

Whitepaper LN

Офіційний вебсайт LN

Токеноміка LN

Прогноз ціни LN

Історія LN

Посібник з купівлі LN

Конвертація LN у фіатну валюту

Спот LN

Ф'ючерси LN USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Lnfi Network

Курс Lnfi Network (LN)

Актуальна ціна 1 LN до USD:

$0,01395
$0,01395$0,01395
-0,71%1D
USD
Графік ціни Lnfi Network (LN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:58:44 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Lnfi Network (LN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01389
$ 0,01389$ 0,01389
Мін. за 24 год
$ 0,01535
$ 0,01535$ 0,01535
Макс. за 24 год

$ 0,01389
$ 0,01389$ 0,01389

$ 0,01535
$ 0,01535$ 0,01535

$ 0,06840658020810067
$ 0,06840658020810067$ 0,06840658020810067

$ 0,013244003282532321
$ 0,013244003282532321$ 0,013244003282532321

-0,15%

-0,71%

+2,72%

+2,72%

Актуальна ціна Lnfi Network (LN) становить $ 0,01395. За останні 24 години LN торгувався між мінімумом у $ 0,01389 і максимумом у $ 0,01535, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LN становить $ 0,06840658020810067, тоді як його історичний мінімум — $ 0,013244003282532321.

Що стосується короткострокових результатів, то LN змінився на -0,15% за останню годину, -0,71% за 24 години та на +2,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Lnfi Network (LN)

No.2035

$ 1,32M
$ 1,32M$ 1,32M

$ 57,48K
$ 57,48K$ 57,48K

$ 13,95M
$ 13,95M$ 13,95M

94,92M
94,92M 94,92M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

150 000 000
150 000 000 150 000 000

9,49%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Lnfi Network — $ 1,32M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 57,48K. Циркуляційна пропозиція LN — 94,92M, зі загальною пропозицією 150000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,95M.

Історія ціни Lnfi Network (LN) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Lnfi Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0000998-0,71%
30 днів$ -0,00694-33,23%
60 днів$ -0,00555-28,47%
90 днів$ -0,02229-61,51%
Зміна ціни Lnfi Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни LN на $ -0,0000998 (-0,71%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Lnfi Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00694 (-33,23%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Lnfi Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник LN змінився на $ -0,00555 (-28,47%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Lnfi Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,02229 (-61,51%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Lnfi Network (LN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Lnfi Network зараз.

Що таке Lnfi Network (LN)

Мережа Lnfi розблоковує багатоактивні DeFi-системи в мережі Lightning Network через фінансову інфраструктуру наступного покоління, дозволяючи користувачам торгувати, заробляти та керувати Bitcoin, активами Taproot та активами RGB через LightningFi.

Проєкт Lnfi Network доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Lnfi Network. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу LN, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Lnfi Network у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Lnfi Network безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Lnfi Network (USD)

Скільки коштуватиме Lnfi Network (LN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Lnfi Network (LN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Lnfi Network.

Перегляньте прогноз ціни Lnfi Network вже зараз!

Токеноміка Lnfi Network (LN)

Розуміння токеноміки Lnfi Network (LN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LN зараз!

Як купити Lnfi Network (LN)

Шукаєте як купити Lnfi Network? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Lnfi Network на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

LN до місцевих валют

1 Lnfi Network (LN) до VND
367,09425
1 Lnfi Network (LN) до AUD
A$0,0213435
1 Lnfi Network (LN) до GBP
0,0104625
1 Lnfi Network (LN) до EUR
0,011997
1 Lnfi Network (LN) до USD
$0,01395
1 Lnfi Network (LN) до MYR
RM0,058869
1 Lnfi Network (LN) до TRY
0,5865975
1 Lnfi Network (LN) до JPY
¥2,1204
1 Lnfi Network (LN) до ARS
ARS$20,6971965
1 Lnfi Network (LN) до RUB
1,135809
1 Lnfi Network (LN) до INR
1,225089
1 Lnfi Network (LN) до IDR
Rp232,499907
1 Lnfi Network (LN) до PHP
0,817749
1 Lnfi Network (LN) до EGP
￡E.0,663741
1 Lnfi Network (LN) до BRL
R$0,075051
1 Lnfi Network (LN) до CAD
C$0,01953
1 Lnfi Network (LN) до BDT
1,70469
1 Lnfi Network (LN) до NGN
20,3649075
1 Lnfi Network (LN) до COP
$54,4921875
1 Lnfi Network (LN) до ZAR
R.0,2417535
1 Lnfi Network (LN) до UAH
0,5829705
1 Lnfi Network (LN) до TZS
T.Sh.34,701462
1 Lnfi Network (LN) до VES
Bs2,9574
1 Lnfi Network (LN) до CLP
$13,1967
1 Lnfi Network (LN) до PKR
Rs3,938364
1 Lnfi Network (LN) до KZT
7,487802
1 Lnfi Network (LN) до THB
฿0,4574205
1 Lnfi Network (LN) до TWD
NT$0,42966
1 Lnfi Network (LN) до AED
د.إ0,0511965
1 Lnfi Network (LN) до CHF
Fr0,0110205
1 Lnfi Network (LN) до HKD
HK$0,1083915
1 Lnfi Network (LN) до AMD
֏5,3223435
1 Lnfi Network (LN) до MAD
.د.م0,1287585
1 Lnfi Network (LN) до MXN
$0,25668
1 Lnfi Network (LN) до SAR
ريال0,0523125
1 Lnfi Network (LN) до ETB
Br2,1065895
1 Lnfi Network (LN) до KES
KSh1,797597
1 Lnfi Network (LN) до JOD
د.أ0,00989055
1 Lnfi Network (LN) до PLN
0,050778
1 Lnfi Network (LN) до RON
лв0,0609615
1 Lnfi Network (LN) до SEK
kr0,130851
1 Lnfi Network (LN) до BGN
лв0,023436
1 Lnfi Network (LN) до HUF
Ft4,687479
1 Lnfi Network (LN) до CZK
0,292113
1 Lnfi Network (LN) до KWD
د.ك0,0042687
1 Lnfi Network (LN) до ILS
0,0458955
1 Lnfi Network (LN) до BOB
Bs0,0961155
1 Lnfi Network (LN) до AZN
0,023715
1 Lnfi Network (LN) до TJS
SM0,1287585
1 Lnfi Network (LN) до GEL
0,0378045
1 Lnfi Network (LN) до AOA
Kz12,7629945
1 Lnfi Network (LN) до BHD
.د.ب0,0052452
1 Lnfi Network (LN) до BMD
$0,01395
1 Lnfi Network (LN) до DKK
kr0,0896985
1 Lnfi Network (LN) до HNL
L0,3653505
1 Lnfi Network (LN) до MUR
0,635004
1 Lnfi Network (LN) до NAD
$0,241614
1 Lnfi Network (LN) до NOK
kr0,139221
1 Lnfi Network (LN) до NZD
$0,0241335
1 Lnfi Network (LN) до PAB
B/.0,01395
1 Lnfi Network (LN) до PGK
K0,0587295
1 Lnfi Network (LN) до QAR
ر.ق0,0506385
1 Lnfi Network (LN) до RSD
дин.1,4082525
1 Lnfi Network (LN) до UZS
soʻm168,0722505
1 Lnfi Network (LN) до ALL
L1,16064
1 Lnfi Network (LN) до ANG
ƒ0,0249705
1 Lnfi Network (LN) до AWG
ƒ0,02511
1 Lnfi Network (LN) до BBD
$0,0279
1 Lnfi Network (LN) до BAM
KM0,023436
1 Lnfi Network (LN) до BIF
Fr41,02695
1 Lnfi Network (LN) до BND
$0,0179955
1 Lnfi Network (LN) до BSD
$0,01395
1 Lnfi Network (LN) до JMD
$2,2326975
1 Lnfi Network (LN) до KHR
56,024037
1 Lnfi Network (LN) до KMF
Fr5,9148
1 Lnfi Network (LN) до LAK
303,2608635
1 Lnfi Network (LN) до LKR
රු4,222107
1 Lnfi Network (LN) до MDL
L0,236034
1 Lnfi Network (LN) до MGA
Ar62,276706
1 Lnfi Network (LN) до MOP
P0,111321
1 Lnfi Network (LN) до MVR
0,213435
1 Lnfi Network (LN) до MWK
MK24,134895
1 Lnfi Network (LN) до MZN
MT0,8915445
1 Lnfi Network (LN) до NPR
रु1,9553715
1 Lnfi Network (LN) до PYG
98,2359
1 Lnfi Network (LN) до RWF
Fr20,21355
1 Lnfi Network (LN) до SBD
$0,114669
1 Lnfi Network (LN) до SCR
0,1926495
1 Lnfi Network (LN) до SRD
$0,5536755
1 Lnfi Network (LN) до SVC
$0,121644
1 Lnfi Network (LN) до SZL
L0,2414745
1 Lnfi Network (LN) до TMT
m0,048825
1 Lnfi Network (LN) до TND
د.ت0,0408735
1 Lnfi Network (LN) до TTD
$0,094302
1 Lnfi Network (LN) до UGX
Sh48,6018
1 Lnfi Network (LN) до XAF
Fr7,8678
1 Lnfi Network (LN) до XCD
$0,037665
1 Lnfi Network (LN) до XOF
Fr7,8678
1 Lnfi Network (LN) до XPF
Fr1,4229
1 Lnfi Network (LN) до BWP
P0,1865115
1 Lnfi Network (LN) до BZD
$0,0279
1 Lnfi Network (LN) до CVE
$1,323855
1 Lnfi Network (LN) до DJF
Fr2,46915
1 Lnfi Network (LN) до DOP
$0,888336
1 Lnfi Network (LN) до DZD
د.ج1,814895
1 Lnfi Network (LN) до FJD
$0,0319455
1 Lnfi Network (LN) до GNF
Fr120,249
1 Lnfi Network (LN) до GTQ
Q0,106578
1 Lnfi Network (LN) до GYD
$2,9103885
1 Lnfi Network (LN) до ISK
kr1,7019

Ресурс Lnfi Network

Щоб дізнатися більше про Lnfi Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтLnfi Network
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Lnfi Network

Скільки сьогодні коштує Lnfi Network (LN)?
Актуальна ціна LN у USD становить 0,01395 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LN до USD?
Поточна ціна LN до USD — $ 0,01395. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Lnfi Network?
Ринкова капіталізація LN — $ 1,32M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LN?
Циркуляційна пропозиція LN — 94,92M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LN?
LN досяг історичної максимальної ціни у 0,06840658020810067 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LN?
Історична мінімальна ціна LN становила 0,013244003282532321 USD.
Який обсяг торгівлі LN?
Актуальний обсяг торгівлі LN за 24 години — $ 57,48K USD.
Чи підніметься ціна LN цього року?
LN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:58:44 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Lnfi Network (LN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор LN до USD

Сума

LN
LN
USD
USD

1 LN = 0,01395 USD

Торгувати LN

LN/USDT
$0,01395
$0,01395$0,01395
-0,57%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --