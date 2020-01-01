Токеноміка LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Дізнайтеся ключову інформацію про LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Limocoin – це майбутнє токенів в Африці. На сильному африканському континенті, що розвивається, різні економічні моделі викликають занепокоєння щодо його майбутнього. Limocoin Swap – це токен, створений для того, щоб за допомогою принципу криптоактивів сприяти еволюції ринкових рішень. Офіційний вебсайт: https://www.liyeplimal.net/ Whitepaper: https://www.liyeplimal.net/assets/images/uploads/Livre_Blanc_LIMOCOIN_Version_en_Anglais.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x383094a91ef2767eed2b063ea40465670bf1c83f Купити LMCSWAP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,13M $ 2,13M $ 2,13M Загальна пропозиція: $ 1,65B $ 1,65B $ 1,65B Циркуляційна пропозиція: $ 1,18B $ 1,18B $ 1,18B FDV (повністю розведена вартість): $ 2,99M $ 2,99M $ 2,99M Історичний максимум: $ 0,018 $ 0,018 $ 0,018 Історичний мінімум: $ 0,000268864400941886 $ 0,000268864400941886 $ 0,000268864400941886 Поточна ціна: $ 0,00181 $ 0,00181 $ 0,00181 Дізнайтеся більше про ціну LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP)

Токеноміка LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LMCSWAP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LMCSWAP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LMCSWAP, досліджуйте ціну токена LMCSWAP в реальному часі!

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